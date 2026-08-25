Nggak Ada Kapoknya, Aktor Revaldo Kembali Ditangkap Polisi Karena Narkoba

JawaPos.com - Aktor Revaldo Fifaldi kembali berurusan dengan Polisi. Dia ditangkap atas penyalahgunaan narkoba.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) AKP Wisnu Wirawan menyampaikan bahwa informasi awal sebelum penangkapan Revaldo berasal dari masyarakat. Jajarannya mendapat kabar bahwa yang bersangkutan kembali mengonsumsi narkoba.

”Informasi dari masyarakat bahwa saudara RF (Revaldo) menggunakan narkoba kemudian dilakukan penyelidikan (oleh kepolisian),” terang Wisnu saat dikonfirmasi oleh awak media pada Selasa (25/8).

Pasca mendapat informasi tersebut, petugas dari Satresnarkoba Polres Metro Jakbar langsung bergerak. Mereka melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari Revaldo. Hasilnya, polisi mendapatkan informasi dugaan penggunaan narkoba jenis sabu.

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”Saudara RF menyalahgunakan narkoba. Benar tim dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan. Benar saudara RF berdasarkan informasi interogasi awal, benar menggunakan narkotika jenis sabu,” terang dia.

Usai melakukan penyelidikan dan menangkap Revaldo, polisi masih terus melakukan pengembangan. Meski belum disampaikan secara terperinci mengenai kasus tersebut, Polres Metro Jakbar memastikan akan melakukan pengembangan.

Berdasar catatan pemberitaan, Revaldo bukan kali pertama berurusan dengan polisi karena menggunakan narkoba. Dia sudah berulang jatuh di lubang yang sama, terjerat kasus serupa.

Pada 2006 silam, Revaldo ditangkap karena kepemilikan paket sabu hingga divonis bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara. Selang beberapa tahun, pada 2010 dia kembali ditangkap polisi karena memiliki sabu sebanyak 62 gram.