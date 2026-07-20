Buat Kejutan, Jennie BLACKPINK Rilis Teaser untuk Karya Selanjutnya ‘Less Than A LOVER’

JawaPos.com - Bersinar di dunia musik, Jennie, yang dikenal sebagai anggota girlgrup Korea BLACKPINK, baru saja merilis teaser terbaru.

Dikutip dari Soompi, Senin (20/7), ia membuat kejutan dengan meluncurkan teaser untuk single terbarunya, Less than a LOVER.

Menjadi perhatian tersendiri, lagu baru itu di spill selama penampilan solonya di festival baru-baru ini.

Gambar berlatar hitam itu terdapat tulisan-tulisan di sisi atas yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, tentang apakah karya tersebut.

Kemudian, gambar itu mengungkapkan bahwa penggemar dapat menantikan sesuatu yang ‘disutradarai oleh Jennie,’ ‘ditulis oleh Jennie,’ dan dengan ‘musik oleh Jennie.’

Di sisi Tengah, juga terlihat laki-laki dan perempuan berdiri di sebuah jalanan, penggemar menjadi penasaran siapakah sosok itu.

Memiliki ciri khas unik, dan ahli dalam menari, Jennie selalu menarik perhatian dengan karisma yang ia miliki.