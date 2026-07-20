Buat Kejutan, Jennie BLACKPINK Rilis Teaser untuk Karya Selanjutnya ‘Less Than A LOVER’

Jennie BLACKPINK. (Soompi)
JawaPos.com - Bersinar di dunia musik, Jennie, yang dikenal sebagai anggota girlgrup Korea BLACKPINK, baru saja merilis teaser terbaru.
Dikutip dari Soompi, Senin (20/7), ia membuat kejutan dengan meluncurkan teaser untuk single terbarunya, Less than a LOVER.
Menjadi perhatian tersendiri, lagu baru itu di spill selama penampilan solonya di festival baru-baru ini.
Gambar berlatar hitam itu terdapat tulisan-tulisan di sisi atas yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, tentang apakah karya tersebut.
Kemudian, gambar itu mengungkapkan bahwa penggemar dapat menantikan sesuatu yang ‘disutradarai oleh Jennie,’ ‘ditulis oleh Jennie,’ dan dengan ‘musik oleh Jennie.’
Di sisi Tengah, juga terlihat laki-laki dan perempuan berdiri di sebuah jalanan, penggemar menjadi penasaran siapakah sosok itu.
Memiliki ciri khas unik, dan ahli dalam menari, Jennie selalu menarik perhatian dengan karisma yang ia miliki.
Jennie pun memulai debutnya di bawah YG Entertainment pada bulan Agustus 2016 dan terjun ke dunia akting.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force