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Risma Azzah Fatin
Senin, 20 Juli 2026 | 04.04 WIB

Foto Misterius Jennie BLACKPINK dengan Pria Beremoji Hati Picu Spekulasi Pacar atau Teaser Musik Terbaru

Jennie BLACKPINK (Kbizoom) - Image

Jennie BLACKPINK (Kbizoom)

JawaPos.com – Jennie BLACKPINK menjadi perbincangan setelah mengunggah foto dirinya bersama seorang pria misterius di media sosial.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Minggu (19/7), Dalam foto tersebut, Jennie tampak menyandarkan kepala di bahu pria yang identitasnya disembunyikan menggunakan emoji hati berwarna merah muda. Unggahan tanpa keterangan itu langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar.

Suasana hangat dan akrab yang terlihat dalam foto membuat sebagian penggemar menduga pria tersebut merupakan pasangan Jennie.

Beragam komentar bermunculan di media sosial yang mempertanyakan kemungkinan penyanyi tersebut sedang mengumumkan hubungan asmaranya. Namun, hingga kini Jennie belum memberikan penjelasan mengenai maksud unggahan tersebut.

Di sisi lain, sebagian penggemar meyakini bahwa foto itu merupakan bagian dari strategi promosi proyek musik terbaru Jennie. Dugaan tersebut muncul karena penyanyi itu sebelumnya telah membagikan sejumlah konten menjelang perilisan karya terbarunya.

Selain itu, Jennie juga telah mengumumkan lagu kolaborasi berjudul Dracula bersama Tame Impala sehingga foto tersebut diduga berkaitan dengan proyek tersebut.

Sejumlah penggemar juga menilai nuansa visual bergaya film instan dan pewarnaan vintage pada foto sengaja dibuat untuk mendukung konsep musik yang sedang dipersiapkan. Meski berbagai teori terus bermunculan, identitas pria dalam foto maupun makna unggahan tersebut masih belum diketahui.

Hingga saat ini, Jennie belum memberikan pernyataan resmi sehingga rasa penasaran penggemar terus berlanjut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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