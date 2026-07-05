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Sischa Widya Maharani
Minggu, 5 Juli 2026 | 16.45 WIB

Tak Disangka! Niat Dukung Yoojung, I.O.I Justru Bawa Trofi Kemenangan dan Berujung Encore

 

I.O.I raih kemenangan di acara musik. (Instagram @dbeoddl__)

 

 
JawaPos.com - Girl group proyek legendaris I.O.I kembali perlihatkan momen emosional bagi penggemar. 
 
Pada 4 Juli 2026, sejumlah member I.O.I berkumpul di acara MBC Show! Music Core untuk memberikan dukungan langsung ke Choi Yoojung yang tengah menjalani promosi solo.
 
Momen kebersamaan tersebut dibagikan oleh Jung Chae Yeon melalui media sosial pribadinya. 
 
Dalam foto yang diunggah, para anggota terlihat memegang trofi kemenangan serta kue perayaan dengan ekspresi bahagia.
 
Awalnya, reuni singkat tersebut dilakukan semata-mata untuk menyemangati Choi Yoojung yang baru saja melakukan comeback solo. 
 
Namun situasi berubah menjadi lebih spesial setelah I.O.I diumumkan sebagai pemenang di acara musik tersebut.
 
Lagu reuni I.O.I yang berjudul "Suddenly" berhasil meraih posisi pertama di Show! Music Core. 
 
Kemenangan ini menjadi kemenangan ketiga mereka untuk lagu tersebut setelah sebelumnya menang pada tanggal 13 dan 27 bulan lalu.
 
Dengan raihan tersebut, I.O.I resmi memperoleh predikat triple crown dan menjadi pencapaian bagi mereka walaupun hanya melakukan promosi singkat.
 
Karena Choi Yoo Jung hadir di lokasi, ia maju sebagai perwakilan untuk menerima trofi kemenangan atas nama seluruh anggota I.O.I. 
 
Momen itu pun langsung disambut meriah oleh para penggemar yang hadir. Setelah pengumuman pemenang, para anggota I.O.I yang hadir kemudian naik ke atas panggung bersama untuk melakukan penampilan encore. 
 
Kehadiran mereka menciptakan suasana haru sekaligus nostalgia bagi para penggemar.
 
Melansir dari Allkpop, hanya 8 member I.O.I yang hadir dalam momen tersebut. Sementara itu, Yoo Yeon Jung tidak dapat bergabung karena memiliki jadwal lain yang tidak bisa ditinggalkan.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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