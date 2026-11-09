EXO Buka Konser Encore Seoul dengan Momen Haru, D.O. Menangis di Atas Panggung

JawaPos.com - EXO buka rangkaian konser encore di Seoul dengan suasana penuh haru dan nostalgia. Bertempat di KSPO Dome pada 6 November 2026, bertajuk EXO PLANET #6 – EXhOrizon [dot] – menjadi pertemuan istimewa antara para anggota dan penggemar yang dikenal sebagai EXO-L.

Malam pembuka ini menghadirkan perpaduan penampilan spektakuler, lagu-lagu populer, serta interaksi hangat yang membuat suasana konser semakin berkesan.

EXO membawakan sejumlah lagu dari album terbaru REVERXE, sekaligus menghadirkan kembali lagu-lagu yang telah melekat di hati penggemar, seperti Lucky One dan Love Me Right.

Mengutip laporan Allkpop, lima anggota yang tampil berhasil menunjukkan kekompakan melalui vokal langsung, koreografi tajam, dan formasi panggung khas EXO. Penampilan tersebut memperlihatkan chemistry musikal yang tetap terjaga setelah perjalanan panjang mereka di industri K-pop.

Salah satu momen paling emosional terjadi ketika D.O. atau Doh Kyung Soo terlihat menitikkan air mata di atas panggung. Reaksi tersebut langsung menyentuh hati para penggemar yang hadir.

Suasana semakin mengharukan ketika Kai menyampaikan pesan dalam sesi penutup konser. Ia mengungkapkan bahwa rangkaian konser encore tersebut terasa seperti mimpi, terlebih karena dapat kembali merasakan dukungan EXO-L secara langsung.

Di tengah suasana haru, para anggota juga menghadirkan momen menghibur. Sehun membuat penonton tertawa melalui cerita lucu tentang masa trainee, termasuk pengalaman ketika dirinya pernah tampil tanpa mengenakan atasan.