Kuku Ryu Jun Yeol Menjadi Kunci Pencurian Identitasnya, Saksikan dalam Drama Baru Bertajuk Mousetrap

Pemeran Drama Mousetrap. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Tayang perdana di Netflix pada tanggal 28 Agustus, serial Korea Mousetrap telah merilis foto-foto terbaru yang menampilkan Ryu Jun Yeol
Dilansir dari Soompi, Selasa (25/8), drama thriller ini menyoroti Moon Jae (Ryu Jun Yeol), seorang novelis penyendiri yang kehilangan segalanya,.
Adapun pria misterius yang hanya dikenal sebagai The Rat, serta Noja (Sul Kyung Gu), seorang rentenir yang bertekad mendapatkan kembali uangnya yang hilang.
Karakter detektif Sun Yong (Lee Kyu Hyung), juga terlibat dalam kasus ini saat menyelidiki identitas The Rat.
Foto-foto yang baru dirilis ini mengingatkan pada cerita rakyat Korea Tikus Ladang yang Memakan Kuku, yang menjadi inspirasi bagi drama tersebut.
Cerita rakyat itu mengisahkan tentang seekor tikus ladang yang memakan kuku seseorang, lalu berubah menjadi sosok yang persis sama dengan orang tersebut dan mengambil alih hidupnya.
Menariknya, terlihat Moon Jae dan The Rat yang saling berhadapan dengan dipisahkan oleh pagar kawat berduri.
Aktor Ryu Jun Yeol berkomentar, "Menurut saya, realitas masyarakat modern, di mana kita tidak punya pilihan selain mendefinisikan diri melalui hal-hal tertentu seperti penampilan fisik, kartu identitas.”
Rekan mainnya, Sul Kyung Gu, berkata, "Ada sesuatu yang mengerikan tentang betapa mudahnya seseorang 'dihapus' secara sosial jika tidak terautentikasi dalam sistem pencatatan resmi.’
Di sisi lain, Lee Kyu Hyung menambahkan, "Saya merasa ngeri saat memikirkan bahwa, karena begitu banyaknya informasi pribadi yang tersebar luas.”
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Jawa Pos
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