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Leni Setya Wati
Kamis, 23 Juli 2026 | 10.40 WIB

Penampilan Terbaru Seo Kang Jun Jadi Sorotan, Penggemar Sebut Makin Karismatik

seo kang joon (x @k_dramaindo_) - Image

seo kang joon (x @k_dramaindo_)

JawaPos.com - Seo Kang Jun jadi perbincangan hangat setelah penampilan terbarunya menarik perhatian publik.

Foto-foto yang baru dirilis, sang aktor tampil dengan wajah yang tampak lebih tirus, membuat garis rahang dan hidungnya terlihat semakin tegas.

Transformasi visual tersebut langsung menuai pujian dari para penggemar.
Dilansir dari The Chosun, perubahan penampilan Seo Kang Jun semakin mempertegas aura maskulin dan karismanya.

Meski tampil sederhana tanpa riasan berlebihan, pesona alami sang aktor tetap mencuri perhatian. Sorot matanya yang tajam dipadukan dengan ekspresi tenang semakin memperkuat citra elegan yang selama ini melekat padanya.

Foto-foto terbaru dengan cepat menyebar di berbagai komunitas daring dan media sosial.

Penggemar membanjiri kolom komentar dengan pujian, menyebut visual Seo Kang Jun semakin matang dan berkelas.

Tak sedikit pula yang mengaku tak sabar menantikan proyek akting berikutnya setelah melihat penampilan terbarunya.

Seo Kang Jun dikenal sebagai salah satu aktor yang konsisten menjaga penampilannya.

Selama berkarier, ia kerap dipuji berkat perpaduan kemampuan akting yang solid dan visual yang menonjol, menjadikannya salah satu bintang papan atas di industri hiburan Korea Selatan.

Popularitas Seo Kang Jun juga terus meningkat seiring keberhasilannya membintangi berbagai drama populer.

Editor: Hanny Suwindari
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