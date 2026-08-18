Kontroversi James CORTIS Muncul Usai Pengakuan Mengabaikan Panggilan Martin dalam Siaran Langsung

JawaPos.com – Anggota CORTIS, James, menghadapi kecaman setelah komentarnya mengenai sesama anggota, Martin, dalam sebuah siaran memicu perdebatan di kalangan penggemar.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Minggu (16/8), Dalam siaran tersebut, James mengatakan bahwa dirinya tidak menyimpan nomor telepon anggota CORTIS lainnya karena mereka sering bertemu secara langsung.

Martin kemudian menjelaskan bahwa dirinya pernah menghubungi James untuk mendapatkan akses ke sebuah ruangan, tetapi James mengakui memilih untuk tidak menjawab panggilan tersebut.

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Pernyataan itu menuai kritik dari sebagian pengguna internet yang menilai tindakan James tidak tepat, terutama karena Martin merupakan rekan satu grupnya.

Namun, sebagian penggemar lainnya membela James dan menilai cuplikan siaran yang beredar telah dipisahkan dari konteks pembicaraan secara keseluruhan.

Para penggemar juga meminta publik tidak langsung menyimpulkan adanya perlakuan buruk terhadap Martin hanya berdasarkan potongan video singkat yang beredar di media sosial.

Perbedaan pandangan tersebut membuat kontroversi mengenai interaksi James dan Martin semakin ramai diperbincangkan di dunia maya.

Hingga kini, belum terdapat informasi yang sepenuhnya menjelaskan keadaan di balik panggilan Martin maupun dugaan kejadian yang membuatnya disebut harus berada di koridor.