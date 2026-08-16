Vino G. Bastian Naikkan BB 5 Kg Lebih Demi Peran Ayah di Film Ayah, Aku Mau Cerita

JawaPos.com - Film Ayah, Aku Mau Cerita menghadirkan drama keluarga yang dibalut konflik penuh emosi dan ketegangan. Film terbaru dari rumah produksi Falcon Pictures tersebut disutradarai oleh Danial Rifki.

Film yang diadaptasi dari film India berjudul Drishyam, dibintangi oleh aktor kenamaan Tanah Air, Vino G Bastian. Dia berperan sebagai Andi Budiman, seorang ayah yang berusaha melindungi keluarganya setelah putri sulungnya, diperankan Ziva Magnolya, mengalami pelecehan.

Kisah keluarga menjadi inti utama film yang dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 20 Agustus 2026. Tak hanya mengandalkan konflik emosional, film Ayah, Aku Mau Cerita juga memperlihatkan perjuangan seorang ayah ketika harus berhadapan dengan situasi yang mengancam keluarganya.

Film ini menggelar acara gala pada Jumat (14/8) malam lalu. Dalam kesempatan tersebut, Vino G. Bastian menyatakan bahwa film ini memiliki makna yang cukup dalam dengan mengangkat hubungan antara orang tua dan anak dalam ikatan keluarga.

“Malam ini spesial banget untuk kita semua. Karena ini sebagai tribute buat orang tua kita, buat keluarga, buat orang-orang tercinta. Tanpa mereka, mungkin rumah tidak ada artinya,” ujar Vino di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat.

Untuk menghidupkan karakter Andi Budiman, Vino rela melakukan perubahan fisik. Sang aktor tidak keberatan menaikkan berat badan setelah berdiskusi dengan sutradara dan produser tentang tampilan yang paling sesuai dengan karakter di dalam film.

“Saya juga melihat versi film aslinya, saya melihat dan ada masukan dari produser. Kayaknya kamu harus sedikit berubah biar usianya juga agak naik gitu kan,” cerita Vino G. Bastian.

Menurut Vino, menaikkan berat badan terasa lebih tepat dibandingkan harus membuat karakter terlihat tua dengan tambahan uban atau menambahkan kerutan melalui rekayasa prostetik. Sebab, Andi bukanlah sosok lansia, melainkan seorang ayah yang memiliki anak remaja.