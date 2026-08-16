3 Alasan Dan Bandung, Film Romansa Remaja Terbaru Rudi Soedjarwo Patut Dinantikan

Film Dan Bandung. (istimewa)
JawaPos.com - Menjelang penayangan serentak di bioskop Tanah Air pada 20 Agustus 2026, film Dan Bandung mulai mencuri perhatian pencinta film Indonesia. Film produksi Verona Films yang disutradarai Rudi Soedjarwo tersebut menawarkan kisah romansa remaja dengan latar Kota Bandung dan diadaptasi dari semesta karya Pidi Baiq.
Antusiasme terhadap film Dan Bandung juga mulai terlihat dalam rangkaian gala premiere. Setelah digelar di Surabaya, pemutaran khusus film ini berlanjut ke Semarang pada 7 Agustus, Yogyakarta 8 Agustus, Makassar 9 Agustus, Jakarta 12 Agustus, dan Bandung pada 15 Agustus.
Romansa Basil dan Elma menjadi daya tarik utama yang membuat film Dan Bandung layak masuk daftar tontonan. Namun, ada sejumlah alasan lain yang membuat film ini berpotensi menjadi salah satu film romansa remaja yang patut diperhitungkan tahun ini.
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Nama Pidi Baiq sudah begitu lekat dengan kisah cinta remaja yang puitis, jenaka, sekaligus dekat dengan keseharian. Karya-karyanya yang diadaptasi ke layar lebar seperti Dilan 1990, Dilan 1991, Milea: Suara dari Dilan, hingga Ancika: Dia yang Bersamaku 1995, telah membentuk identitas tersendiri dalam genre romansa remaja Indonesia.
Formula tersebut kembali hadir melalui film Dan Bandung. Kisah Basil dan Elma tidak sekadar mengandalkan konflik percintaan, tapi juga menghadirkan dialog dan situasi yang menjadi ciri khas semesta Pidi Baiq.
Nuansa puitis, humor yang ringan, serta pergulatan emosi anak muda menjadi kombinasi yang diharapkan mampu membuat penonton ikut larut dalam perjalanan hubungan kedua tokoh utama.
Bukan tanpa alasan Bandung kembali dipilih sebagai latar sebuah film romansa. Kota ini memiliki atmosfer yang kuat untuk membangun cerita tentang masa muda, pertemuan, perpisahan, hingga kenangan tentang cinta pertama.
Sejumlah film sebelumnya telah menunjukkan bagaimana Bandung mampu menjadi lebih dari sekadar latar. Kota tersebut bahkan menjadi bagian dari identitas cerita dan ikut membangun emosi penonton.
Dalam film Dan Bandung, Rudi Soedjarwo memanfaatkan berbagai sudut kota untuk memperkuat kisah Basil dan Elma. Salah satunya kolong jembatan Alun-alun yang menjadi salah satu lokasi penting dalam perjalanan cinta mereka.
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Jawa Pos
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