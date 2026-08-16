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Latu Ratri Mubyarsah
Minggu, 16 Agustus 2026 | 13.39 WIB

Film Pendek Musikal Di Bawah Langit Timur Hadirkan Kisah Cinta Tanah Air dari Pedalaman Papua

Kecintaan terhadap Tanah Air diangkat melalui film pendek musikal Di Bawah Langit Timur, sebuah karya yang mengambil kisah dari Papua. (Istimewa) - Image

Kecintaan terhadap Tanah Air diangkat melalui film pendek musikal Di Bawah Langit Timur, sebuah karya yang mengambil kisah dari Papua. (Istimewa)

JawaPos.com - Semangat perjuangan, harapan, persatuan, dan kecintaan terhadap Tanah Air diangkat melalui film pendek musikal Di Bawah Langit Timur, sebuah karya yang mengambil kisah dari pedalaman Papua.

Film itu dipersembahkan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengambil latar di Distrik Wamena, Papua Selatan, film yang disutradarai Abet Fahmi tersebut mengikuti perjalanan Libo, seorang anak Papua dari pedalaman menuju sebuah upacara bendera.

Perjalanan Libo menjadi pintu masuk untuk mengangkat kisah tentang perjuangan, harapan, dan kecintaan kepada Indonesia sekaligus menghadirkan perspektif Timur dalam melihat makna kemerdekaan.

“Saya pilih Papua karena ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu seluas cerita yang kita punya. Papua bukan cuma soal tempat yang indah, tapi soal manusia dan cerita di sana yang layak didengar," ungkap Abet Fahmi.

"Apalagi film ini hadir di momen kemerdekaan. Buat saya, kemerdekaan itu harus dirasakan sebagai milik semua orang, dari Sabang sampai Merauke,” sambung dia.

Menurut Abet, kehadiran Papua dalam film tersebut bukan sekadar sebagai latar visual. Masyarakat, karakter, dan kehidupan di Papua menjadi bagian penting untuk memperlihatkan wajah Indonesia dari perspektif yang selama ini tidak selalu mendapatkan ruang dalam cerita-cerita arus utama.

Utamakan Pemeran Asli Papua

Pendekatan serupa diterapkan dalam proses casting. Abet sejak awal menginginkan pemeran utama merupakan anak Papua asli yang memang tinggal di Papua.

Dia tidak menjadikan popularitas sebagai pertimbangan utama. Karakter dan kecocokan dengan cerita menjadi dasar pemilihan pemeran Libo.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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