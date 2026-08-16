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Aulia Ramadhani
Minggu, 16 Agustus 2026 | 20.06 WIB

Sixth Sense akan Hadirkan Yu Jae Seok, Song Eun Yi, Ko Kyung Pyo, dan BIBI

Pemeran Sixth Sense: Bside. (Soompi) - Image

Pemeran Sixth Sense: Bside. (Soompi)

JawaPos.com – Belakangan ini, variety show Korea Sixth Sense mengumumkan episode baru dengan lebih menarik bersama Yu Jae Seok.

Dikutip dari Soompi, Minggu (16/8), kembali hadir dengan musim baru, acara ini juga dibintangi Song Eun Yi, Ko Kyung Pyo, dan BIBI

Pada 14 Agustus, acara ini merilis teaser pertama untuk musim mendatang yang bertajuk Sixth Sense: Bside

Acara ini nantinya  membawa para pemain mengunjungi berbagai lokasi yang sedang viral dan destinasi ternama.

Kemudian  mereka harus mengerahkan kecerdasan dan kerja sama tim untuk mengidentifikasi satu hal palsu yang tersembunyi di antara hal-hal yang asli.

Yu Jae Seok, Song Eun Yi, Ko Kyung Pyo, dan BIBI akan meramaikan, anggota orisinal Yu Jae Seok dan Ko Kyung Pyo akan kembali tampil.

Sementara Song Eun Yi kembali bergabung dan BIBI hadir untuk pertama kalinya, menciptakan jajaran pemain yang segar dan baru.

BIBI telah dikenal sebagai penyanyi serta penulis lagu asal Korea Selatan, dengan gaya yang beragam yang meliputi R&B, hip-hop, pop, rock, dan balada ia mampu memikat perhatian.

Pernah menjadi juara kedua di kompetisi realitas Korea The Fan, ia merilis sepasang EP dan beberapa singel populer termasuk ‘Binu’ tahun 2019.

Editor: Novia Tri Astuti
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