Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 08.07 WIB

Josh Holmes Rilis “Say Yes" Wedding Version, Lagu Romantis dari The Bali Sessions

Musisi Josh Holmes. (Istimewa) - Image

Musisi Josh Holmes. (Istimewa)

JawaPos.com - Penyanyi solo pop-punk asal Warwickshire, Inggris, Josh Holmes, resmi merilis single terbaru berjudul  “Say Yes" wedding version. Lagu tersebut menjadi pembuka sekaligus single perdana dari proyek akustiknya, The Bali Sessions (Acoustic EP), yang berisi empat lagu.

Berbeda dari versi original yang lebih enerjik, “Say Yes" versi wedding version  hadir dengan aransemen akustik yang lebih lembut, hangat, dan intim. Josh Holmes mengemas lagu ini untuk menghadirkan nuansa romantis yang cocok menemani berbagai momen spesial mulai dari pernikahan, lamaran, hingga perayaan hubungan yang semakin matang.

Pemilihan format wedding version bukan sekadar perubahan aransemen. Bagi Josh Holmes, lagu tersebut menjadi bagian dari perjalanan kreatif yang sangat personal. Ia ingin menghadirkan lagu  “Say Yes” dalam bentuk yang lebih sederhana agar pesan tentang cinta dan komitmen terasa semakin dekat dengan pendengar.

Nama Josh Holmes sebelumnya dikenal lewat musik pop-punk yang mendapat pengaruh dari sejumlah band seperti Simple Plan, Blink-182, dan Busted. Menariknya, ia membangun karier secara independen tanpa sokongan label maupun promotor besar.

Meski demikian, perjalanan musiknya terus berkembang. Karya-karya Josh Holmes telah meraih ratusan ribu streams dan mendapat perhatian dari BBC Introducing. Popularitasnya juga semakin terasa di Indonesia setelah ia berhasil menjual habis tiket konser headline di Jakarta pada Mei 2026 hanya dalam waktu lima hari.

Hubungan Josh Holmes dengan Indonesia, khususnya Bali, kemudian menjadi bagian penting di balik lahirnya The Bali Sessions. Sejumlah materi dalam proyek tersebut, termasuk proses kreatif lagu “Last First Kiss”, mulai dikerjakan ketika ia berada di Pulau Dewata.

Suasana Bali memberikan ruang bagi Josh Holmes untuk mengeksplorasi sisi musik yang lebih personal. Ketenangan lingkungan, atmosfer malam, serta pengalaman berada jauh dari rutinitas menjadi inspirasi untuk mengolah kembali sejumlah lagu dengan pendekatan yang lebih raw dan jujur.

“Saya mulai menulis dan mengerjakan ulang Say Yes saat berada di Bali. Ada sesuatu dari suasana di sana. Ketenangan, cahaya bulan, dan perasaan hadir sepenuhnya yang membuat saya ingin menyederhanakan lagu ini dan membuatnya lebih intimate,” ujar Josh Holmes.

Menurut Josh, versi wedding dari lagu tersebut menggambarkan cinta yang tenang sekaligus penuh kepastian. Ia pun berharap lagu Say Yes versi wedding version dapat menjadi soundtrack bagi siapa saja yang tengah merayakan komitmen bersama orang terkasih.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Masih Ingat Winamp? Pemutar Musik Era MP3 Ini Siap Comeback pada 2027 dengan Layanan Streaming - Image
Teknologi

Masih Ingat Winamp? Pemutar Musik Era MP3 Ini Siap Comeback pada 2027 dengan Layanan Streaming

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04.28 WIB

Lebih Menyukai Musik Lawas Daripada Musik Modern? Memiliki 7 Sifat Unik Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Lebih Menyukai Musik Lawas Daripada Musik Modern? Memiliki 7 Sifat Unik Ini Menurut Psikologi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.15 WIB

Jung Ilhoon Akhirnya Kembali ke Panggung Musik, Ingin Bertemu Penggemar di Indonesia - Image
Entertainment

Jung Ilhoon Akhirnya Kembali ke Panggung Musik, Ingin Bertemu Penggemar di Indonesia

Senin, 10 Agustus 2026 | 00.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

4

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

7

15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

8

Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M

9

Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

10

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore