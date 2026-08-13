Drama The Affair Was Just the Beginning Bagikan Foto, Kisah Kim Hye Soo dan Cho Yeo Jeong Makin Seru

Pemeran The Affair Was Just the Beginning. (Soompi)
JawaPos.com - Perdebatan dalam drama Korea The Affair Was Just the Beginning semakin ditunggu, ditambah seru dengan foto-foto baru yang menangkap momen-momen penting dari ceritanya.
Dilansir dari Soompi, Kamis (13/8), drama bergenre komedi hitam ini menghadirkan kisah tentang reaksi berantai yang terjadi ketika pasangan influencer populer.
Mereka telah membangun citra publik mereka sebagai keluarga bahagia, terlibat dengan tetangga sebelah, pasangan dokter yang sudah menikah
Menariknya, situasi tegang terlihat dalam foto, di mana dinamika kekuasaan antar karakter telah bergeser sepenuhnya.
Aura dingin Kyung Hee (Kim Hye Soo) terlihat saat ia menatap Soo Jung (Cho Yeo Jeong), yang sedang berlutut dan ketakutan.
Kemudian Kyung Hee, berhasil membalikkan keadaan setelah mendapatkan keuntungan dari kelemahan terbesarnya, menciptakan suasana dingin.
Serius setelah menyaksikan sesuatu, Jae Hong (Kim Ji Hun) tampak membeku dan Bo Sung (Kim Jae Chul) berjalan dengan langkah ringan
Dalam serangkaian foto lainnya, konfrontasi tegang terjadi saat Kyung Hee, Soo Jung, dan Jae Hong berhadapan muka, dengan Soo Jung dan Jae Hong bereaksi terkejut setelah menonton sebuah video.
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