Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 12 Agustus 2026 | 23.55 WIB

Cinta Anita Wing Lee dan Tim Muttoo Menginspirasi Orang yang Kehilangan Harapan

Kisah cinta Anita Wing Lee dan Tim Muttoo menjadi bukti nyata bahwa perbedaan bukanlah penghalang. (Instagram: anitawinglee) - Image

Kisah cinta Anita Wing Lee dan Tim Muttoo menjadi bukti nyata bahwa perbedaan bukanlah penghalang. (Instagram: anitawinglee)

JawaPos.com - Anita Wing Lee dan Tim Muttoo akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri setelah melalui perjalanan cinta yang cukup panjang. Keduanya menikah pada 21 Juni di Gereja St. Andrew, Kanada, meski memiliki perbedaan tinggi badan cukup kontras sekitar 41 cm.

Dilansir dari People.com, pernikahan Anita dan Tim mendapat perhatian luas setelah sejumlah foto dan video mereka dibagikan melalui media sosial. Delapan unggahan terkait pernikahan mereka secara kolektif bahkan telah meraih lebih dari 100 juta tayangan.

Keduanya mengaku awalnya hanya membagikan kisah tersebut untuk para tamu pernikahan. Namun, respons publik membuat Anita dan Tim memutuskan untuk membagikan perjalanan cinta mereka kepada lebih banyak orang. Mereka melihat banyak orang tersentuh oleh kisah tersebut dan merasa mendapatkan harapan.

Tim Lebih Dulu Mengungkapkan Perasaannya

Baca Juga:Luna Maya Hemat Rp 1,6 Juta Saat Belanja, Ternyata Ini Rahasianya

Hubungan Anita dan Tim tidak langsung dimulai sebagai pasangan kekasih. Keduanya pertama kali bertemu pada 2021 dalam pesta ulang tahun seorang teman di Toronto.

Setelah pertemuan tersebut, mereka kembali bertemu di Ontario dan mulai semakin dekat. Kesamaan minat terhadap perjalanan dan pengalaman dalam pekerjaan, serta kemanusiaan membuat hubungan mereka terus berkembang.

Tim mulai menyimpan perasaan yang lebih dari sekadar hubungan persahabatan. Pada 2023, ketika keduanya berada di California untuk pekerjaan Tim dalam proyek film H2O4all, Tim akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Anita.

Namun, Anita belum memiliki perasaan yang sama pada saat itu. Hubungan mereka tetap berjalan normal sebagai sahabat hingga akhirnya Anita menyadari bahwa dirinya juga memiliki perasaan terhadap Tim.

Pada November 2023, Anita kemudian mengatakan kepada Tim bahwa ia menyukainya lebih dari sekadar teman.

Bertunangan pada 2024, Menikah Tahun 2025

Hubungan yang awalnya dibangun dari persahabatan tersebut jadi semakin serius. Hampir setahun setelah Anita mengungkapkan perasaan yang sama, keduanya kemudian memutuskan untuk bertunangan. Anita dan Tim bertunangan pada 30 September 2024.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Jodoh Tak Ada yang Tahu, Anita Wing Lee Dinikahi Tim Muttoo, Pria 4 Kaki - Image
Entertainment

Jodoh Tak Ada yang Tahu, Anita Wing Lee Dinikahi Tim Muttoo, Pria 4 Kaki

Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.54 WIB

Puteri Indonesia 2026 Agnes Aditya Rahajeng Ingin Menginspirasi lewat Kreasi - Image
Entertainment

Puteri Indonesia 2026 Agnes Aditya Rahajeng Ingin Menginspirasi lewat Kreasi

Sabtu, 25 April 2026 | 22.45 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore