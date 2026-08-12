Cinta Anita Wing Lee dan Tim Muttoo Menginspirasi Orang yang Kehilangan Harapan

JawaPos.com - Anita Wing Lee dan Tim Muttoo akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri setelah melalui perjalanan cinta yang cukup panjang. Keduanya menikah pada 21 Juni di Gereja St. Andrew, Kanada, meski memiliki perbedaan tinggi badan cukup kontras sekitar 41 cm.

Dilansir dari People.com, pernikahan Anita dan Tim mendapat perhatian luas setelah sejumlah foto dan video mereka dibagikan melalui media sosial. Delapan unggahan terkait pernikahan mereka secara kolektif bahkan telah meraih lebih dari 100 juta tayangan.

Keduanya mengaku awalnya hanya membagikan kisah tersebut untuk para tamu pernikahan. Namun, respons publik membuat Anita dan Tim memutuskan untuk membagikan perjalanan cinta mereka kepada lebih banyak orang. Mereka melihat banyak orang tersentuh oleh kisah tersebut dan merasa mendapatkan harapan.

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Hubungan Anita dan Tim tidak langsung dimulai sebagai pasangan kekasih. Keduanya pertama kali bertemu pada 2021 dalam pesta ulang tahun seorang teman di Toronto.

Setelah pertemuan tersebut, mereka kembali bertemu di Ontario dan mulai semakin dekat. Kesamaan minat terhadap perjalanan dan pengalaman dalam pekerjaan, serta kemanusiaan membuat hubungan mereka terus berkembang.

Tim mulai menyimpan perasaan yang lebih dari sekadar hubungan persahabatan. Pada 2023, ketika keduanya berada di California untuk pekerjaan Tim dalam proyek film H2O4all, Tim akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Anita.

Namun, Anita belum memiliki perasaan yang sama pada saat itu. Hubungan mereka tetap berjalan normal sebagai sahabat hingga akhirnya Anita menyadari bahwa dirinya juga memiliki perasaan terhadap Tim.

Pada November 2023, Anita kemudian mengatakan kepada Tim bahwa ia menyukainya lebih dari sekadar teman.