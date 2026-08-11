Viral Truk Sampah Mirip Armada Pemprov Buang Sampah Liar di Cilincing, Ternyata Milik Swasta

JawaPos.com - Sebuah video viral yang diunggah akun Instagram @Ijoeel mengungkap aksi pembuangan sampah secara ilegal di kawasan Jalan Reformasi, Cilincing, Jakarta Utara. Kendaraan dalam rekaman tersebut sempat menyedot perhatian publik karena secara visual menyerupai armada resmi milik pemerintah.

Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memastikan kendaraan pengangkut sampah tersebut bukan milik dinas, melainkan milik perusahaan penyedia jasa swasta, PT Sinar Berdikari Cemerlang Idaman (PT SBCI). Atas pelanggaran ini, Pemprov DKI Jakarta langsung mengambil langkah tegas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan sanksi administratif berupa uang paksa sebesar Rp10 juta serta surat teguran tertulis pertama kepada PT SBCI. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh penyedia jasa pengangkutan sampah menjalankan kewajibannya sesuai aturan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi menegaskan, pihaknya tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktik pencemaran lingkungan di wilayah ibu kota.

"Setiap penyedia jasa pengangkutan memiliki tanggung jawab memastikan sampah yang mereka angkut dibawa ke fasilitas yang semestinya dan dikelola sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan tindak," ujar Dudi, Selasa (11/8).

Ia menambahkan, penegakan hukum ini tidak berhenti pada satu kasus saja. DLH DKI akan terus memperkuat pengawasan terhadap armada swasta lain agar tidak ada lagi pihak yang membuang sampah sembarangan setelah memungut jasa dari masyarakat.

Kronologi Pengungkapan Kasus Proses penindakan ini berawal dari laporan masyarakat dan video yang beredar di media sosial pada Senin (10/8). Kepala Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum DLH DKI Jakarta, Helmy Zulhidayat, menjelaskan bahwa timnya segera melakukan identifikasi lapangan begitu menerima informasi tersebut.

Setelah dipanggil untuk klarifikasi pada Selasa (11/8), pihak PT SBCI akhirnya mengakui bahwa armada yang terekam dalam video viral tersebut adalah milik mereka.