Mengingat Kembali Komitmen Ifan Seventeen Saat Baru Ditunjuk Sebagai Dirut PFN

JawaPos.com - Penunjukan Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) pada Maret 2025 silam sempat memunculkan tanda tanya di kalangan sebagian aktor dan sineas di industri perfilman Tanah Air.

Latar belakangnya sebagai musisi membuat sebagian aktor dan sineas mempertanyakan kapasitas Ifan untuk memimpin perusahaan yang memiliki sejarah panjang dalam perfilman Indonesia itu.

Di tengah gelombang ketidakpercayaan tersebut, Ifan Seventeen merespons dengan menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan pemerintah kepada dirinya.

Ifan Seventeen menyadari betul bahwa keputusan menunjuk dirinya yang berasal dari dunia musik untuk memimpin lembaga perfilman negara akan memunculkan banyak pertanyaan.

"Saya, Riefian Fajarsyah, atau lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, dengan segala kerendahan hati, telah diberikan amanah besar untuk mengabdi kepada bangsa sebagai Direktur Utama PFN," ujar Ifan Seventeen dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Maret 2025.

Ifan tidak menampik adanya keraguan publik terhadap penunjukannya. Ia bahkan secara terbuka menyebut pertanyaan mengenai latar belakangnya sebagai musisi merupakan sesuatu yang wajar.

"Saya sadar bahwa banyak pertanyaan muncul dari berbagai kalangan tentang bagaimana seorang yang berasal dari dunia musik kini memegang tanggung jawab tertinggi di sebuah institusi perfilman milik negara," kata Ifan.

Ifan Seventeen melihat agenda yang cukup besar, yakni bagaimana industri film dan konten Indonesia dapat berkembang menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia kreatif di Tanah Air.