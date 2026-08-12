Profil Ifan Seventeen, Penyanyi yang Jadi Dirut PFN, Gebrakannya di Dunia Perfilman Ditunggu

Ifan Seventeen. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Nama Ifan Seventeen kembali menjadi perhatian publik. Bukan hanya sebagai penyanyi dan vokalis band Seventeen, pemilik nama asli Riefian Fajarsyah kini mengemban tanggung jawab besar sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).
Penunjukan Ifan sebagai Dirut PFN pada Maret 2025 sempat mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, selama ini publik lebih mengenal pria kelahiran Yogyakarta, 16 Maret 1983, sebagai seorang musisi ketimbang sosok yang berkecimpung di industri perfilman.
Maka tak heran jika keputusan tersebut memunculkan tanda tanya dari sejumlah sineas dan pelaku industri film saat namanya diumumkan sebagai Dirut PFN. Aktor Fedi Nuril termasuk salah satu yang secara terbuka mempertanyakan keputusan tersebut.
Sutradara Riri Riza juga sempat mengunggah konten bernada satire terkait penunjukan Ifan Seventen. Demikian juga sutradara Joko Anwar sempat menyoroti minimnya keterlibatan sineas dalam proses diskusi tentang pemilihan pimpinan PFN.
Keraguan tersebut pada dasarnya berangkat dari satu pertanyaan besar: sejauh mana seorang musisi mampu memimpin perusahaan negara yang bergerak di industri perfilman?
Di sisi lain, ada juga yang berkomentar moderat meminta publik tidak buru-buru memberikan penilaian. Ifan diminta untuk diberikan kesempatan bekerja terlebih dahulu daripada menghakimi di awal.
Kementerian BUMN ketika itu sempat menyebut Ifan Seventeen memiliki pengalaman di industri kreatif, termasuk sebagai produser, dan meminta masyarakat memberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan kemampuan dan gebrakannya di PFN.
Jika melihat perjalanan kariernya secara utuh, Ifan memang lebih dahulu dikenal melalui musik. Bakat bernyanyinya sudah terlihat ketika dirinya bersekolah di SMA Negeri 3 Pontianak. Ia bahkan pernah mengikuti berbagai kompetisi menyanyi dan meraih penghargaan festival vokal antarpelajar pada 2001.
Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Ifan semakin serius menekuni dunia musik. Namanya kemudian melekat dengan band Seventeen yang berhasil mengantarkan ke puncak popularitas.
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