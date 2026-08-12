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Abdul Rahman
Rabu, 12 Agustus 2026 | 17.30 WIB

Ifan Seventeen Bukannya Unjuk Bukti di Perfilman Sebagai Dirut PFN, Malah Rilis Single

Ifan Seventeen. (istimewa) - Image

Ifan Seventeen. (istimewa)

JawaPos.com - Penunjukan Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) pada 10 Maret 2025 sempat menuai sorotan dan kontroversi. Lebih dari setahun setelah dipercaya memimpin perusahaan yang bergerak di bidang perfilman tersebut, publik masih menantikan gebrakan nyata yang dilakukan Ifan di industri film.

Di tengah penantian itu, Ifan Seventeen justru kembali menunjukkan aktivitasnya di dunia musik dengan merilis single terbaru berjudul “Apa Kabar". Bukan berusaha mengikis sentimen negatif dan ketidakpercayaan sejumlah pihak kepada dirinya untuk menangani perfilman.

Keputusan menempatkan Ifan Seventeen sebagai Dirut PFN sebelumnya memunculkan pro dan kontra. Sejumlah sineas dan pelaku industri perfilman mempertanyakan kapasitasnya dalam mengelola perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dengan industri film nasional.

Keraguan tersebut terutama muncul karena rekam jejak Ifan selama ini lebih dikenal sebagai seorang musisi. Ia merupakan vokalis Seventeen yang kemudian melanjutkan karier sebagai penyanyi solo setelah grup tersebut berhenti beraktivitas akibat tragedi tsunami Banten pada 2018.

Meski demikian, tidak semua pihak langsung memberikan penilaian negatif. Ada pula yang memilih bersikap moderat dan meminta Ifan diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya mengelola PFN serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri perfilman Indonesia.

Namun, setelah lebih dari satu tahun menjabat, kiprah Ifan di dunia perfilman belum banyak diketahui publik. Perhatian terhadap dirinya justru kembali datang dari ranah musik setelah dia meluncurkan single terbaru “Apa Kabar"

Single tersebut merupakan versi terbaru dari lagu “Apa Kabar” yang sebelumnya masuk dalam album perdana solo Ifan Seventeen bertajuk Ressonance, yang dirilis pada 9 Januari 2026.

Lagu yang ditulis Ifan Seventeen bersama Opik Kurdi dan Relando Riyandi itu mengangkat cerita tentang seseorang yang masih sulit menerima kepergian orang yang dicintainya. Di tengah rasa kehilangan, ia terus mempertanyakan kabar orang tersebut sekaligus menyimpan harapan agar sang pujaan hati kembali.

Dalam versi terbaru, Ifan menghadirkan aransemen yang lebih emosional. Pendekatan musikal tersebut dibuat untuk memperkuat nuansa kesepian, kerinduan, hingga kepasrahan yang menjadi benang merah lirik “Apa Kabar”.

Editor: Abdul Rahman
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