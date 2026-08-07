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Abdul Rahman
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 01.16 WIB

Raffi Ahmad Bersama Kemenag dan Masjid Istiqlal Gelar Program Jumat Berkah

Raffi Ahmad bersama Kemenag dan Masjid Istiqlal menggelar program Jumat Berkah. (Instagram: raffinagita1717) - Image

Raffi Ahmad bersama Kemenag dan Masjid Istiqlal menggelar program Jumat Berkah. (Instagram: raffinagita1717)

JawaPos.com - Raffi Ahmad bersama Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia dan Masjid Istiqlal menggelar program Jumat Berkah dengan membagikan makanan kepada para jamaah.

Kegiatan tersebut menjadi kolaborasi perdana yang melibatkan Raffi Ahmad melalui RANS Entertainment dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni dalam program Jumat Berkah.

Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk berbagi makanan kepada jamaah, tetapi juga untuk mendorong keterlibatan pengurus serta remaja masjid dalam berbagai kegiatan sosial.

Raffi Ahmad membagikan sejumlah foto dari kegiatan tersebut melalui unggahan akun Instagram pribadinya, @raffinagita1717. Dalam unggahan tersebut, tampak hadir Menteri Agama RI yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dalam acara Jumat Berkah.

"Alhamdulillah, hari ini telah terselenggara Jumat Berkah perdana hasil kolaborasi antara @kemenag_ri, @ukp_mudaseni_raffiahmad, @masjidistiqlal.official, dan @rans.entertainment," tulis Raffi Ahmad.

Menurut Raffi, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk ikhtiar bersama untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat, khususnya para jamaah Masjid Istiqlal.

Selain berbagi kebahagiaan melalui pembagian makanan, program tersebut juga diharapkan dapat memberdayakan pengurus dan remaja masjid agar semakin aktif mengambil peran di tengah masyarakat.

"Ini merupakan ikhtiar bersama untuk berbagi kebahagiaan dengan para jamaah sekaligus memberdayakan pengurus dan remaja masjid agar semakin aktif mengambil peran dalam kegiatan sosial, pelayanan umat, dan penguatan semangat gotong royong di lingkungan masjid," ungkap Raffi Ahmad.

Raffi mengungkapkan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan program Jumat Berkah. Ia pun berharap kegiatan serupa bisa terus dilanjutkan ke depannya untuk memberikan manfaat yang lebih luas.

Editor: Abdul Rahman
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