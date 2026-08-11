Fans Khawatir Lihat Kondisi Han Seungyeon dalam Video Terbaru, Ini Faktanya

JawaPos.com – Han Seungyeon KARA tengah menjadi perhatian penggemar setelah sebuah video dari perayaan ulang tahunnya beredar di komunitas online.

Dalam video tersebut, sang idol terlihat mengunjungi birthday cafe yang disiapkan penggemar dan menghabiskan waktu bersama mereka.

Menurut laporan Allkpop, perhatian kemudian tertuju pada momen ketika Han Seungyeon mencoba memainkan sebuah “wax ball” yang diterimanya sebagai hadiah.

Bola tersebut terbuat dari bahan menyerupai tanah liat yang dilapisi lilin dan cukup sulit untuk dipecahkan menggunakan tangan. Han Seungyeon terlihat berusaha membukanya dengan memberikan tekanan berulang kali.

Namun, Allkpop melaporkan sejumlah penonton memperhatikan tangan Han Seungyeon tampak gemetar selama proses tersebut. Momen singkat itu pun dengan cepat memicu kekhawatiran di kalangan penggemar.

Bukan hanya tangannya, sebagian penonton juga merasa Han Seungyeon terlihat sedikit lelah ketika berbincang dengan para penggemar.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan dugaan di media sosial mengenai apakah sang idol sedang merasa kurang sehat.

Para penggemar pun ramai menyampaikan perhatian dan berharap Han Seungyeon tidak memaksakan diri serta tetap menjaga kesehatannya. Allkpop mencatat bahwa respons penggemar lebih banyak berupa pesan dukungan dan harapan agar kondisi sang idol baik-baik saja.

Meski demikian, penting untuk tidak menarik kesimpulan hanya berdasarkan sebuah video singkat.