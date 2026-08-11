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Leni Setya Wati
Rabu, 12 Agustus 2026 | 04.03 WIB

QWER Akan Gelar Konser di 9 Kota Asia, Ini Jadwal Tur ROCKET LAUNCH!!

QWER (x @official_QWER) - Image

QWER (x @official_QWER)

JawaPos.com – Band Korea Selatan QWER kembali bersiap memperluas jangkauan musik mereka ke panggung internasional. Grup yang beranggotakan Chodan, Magenta, Hina, dan Siyeon tersebut resmi mengumumkan tur kedua bertajuk ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!.

Menurut laporan Allkpop, jadwal tur diumumkan melalui media sosial resmi QWER pada 7 Agustus 2026 dan akan membawa mereka mengunjungi sembilan kota di Asia.

Perjalanan tur akan dimulai dari Seoul pada 12 dan 13 September 2026, sebelum QWER melanjutkan perjalanan ke Taipei pada 10 dan 11 Oktober.

Setelah itu, mereka akan menyambangi Jepang dengan pertunjukan di Fukuoka pada 13 Oktober, Osaka pada 15 Oktober, dan Tokyo pada 17 Oktober. Seperti dilaporkan Allkpop, rangkaian konser kemudian berlanjut ke Kuala Lumpur pada 7 November dan Bangkok pada 14 November.

Tur tersebut belum berhenti di penghujung 2026. Memasuki tahun berikutnya, QWER dijadwalkan tampil di Hong Kong pada 2 Januari 2027, kemudian menutup rangkaian tur dengan dua pertunjukan di Singapura pada 8 dan 9 Januari.

Dengan sembilan kota yang tersebar di Asia, perjalanan ini menjadi langkah baru bagi QWER untuk semakin mendekatkan musik mereka dengan penggemar di luar Korea.

Konser pembuka di Seoul akan berlangsung di Korea University Hwajeong Gymnasium. Berdasarkan informasi Allkpop, penjualan tiket melalui Melon Ticket akan dimulai dengan pre-sale untuk anggota fan club pada 12 Agustus pukul 20.00 KST, sedangkan penjualan umum dibuka pada 13 Agustus pukul 20.00 KST.

Para penggemar pun mendapat kesempatan lebih awal untuk mengamankan tempat dalam pembukaan tur tersebut.

Tidak hanya jadwalnya yang mencuri perhatian, konsep ROCKET LAUNCH!! juga dibuat selaras dengan tema luar angkasa. Poster tur memperlihatkan keempat anggota QWER tampil sebagai astronaut yang melayang dalam suasana tanpa gravitasi.

Menurut Allkpop, konsep tersebut menggambarkan ambisi QWER untuk membawa musik mereka menuju jangkauan yang lebih luas, layaknya roket yang melesat ke luar angkasa.

Editor: Hanny Suwindari
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