QWER Resmi Gelar Tur ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!, Singgahi 9 Kota di Asia

JawaPos.com – QWER mengumumkan tur terbaru berjudul "ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!" yang akan berlangsung sepanjang 2026 hingga awal 2027.

Tur ini menjadi kesempatan bagi band tersebut untuk kembali bertemu penggemar di berbagai negara Asia setelah sukses membangun popularitas lewat musik bernuansa rock yang segar.

Menurut laporan soompi, perjalanan tur akan dimulai di Seoul dengan konser selama dua malam pada 12 dan 13 September 2026.

Kota kelahiran mereka dipilih sebagai titik awal sebelum QWER membawa energi panggungnya ke berbagai destinasi internasional.

Setelah Korea Selatan, QWER akan melanjutkan perjalanan ke Taipei pada 10 dan 11 Oktober.

Tur kemudian berlanjut ke Jepang dengan rangkaian konser di Fukuoka (13 Oktober), Osaka (15 Oktober), dan Tokyo (17 Oktober), memperlihatkan besarnya antusiasme pasar Jepang terhadap grup tersebut.

Memasuki bulan November, QWER dijadwalkan menyambangi Asia Tenggara dengan konser di Kuala Lumpur pada 7 November dan Bangkok pada 14 November.

Kehadiran mereka di dua kota ini diprediksi akan disambut meriah oleh penggemar yang telah lama menantikan penampilan langsung band tersebut.

Tur ROCKATION : ROCKET LAUNCH!! akan berlanjut pada awal 2027 dengan konser di Hong Kong pada 2 Januari, sebelum ditutup dengan dua pertunjukan di Singapura pada 8 dan 9 Januari.