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Leni Setya Wati
Rabu, 8 Juli 2026 | 17.27 WIB

Teaser MV "SHOW DOWN" Resmi Dirilis, QWER Tampil dengan Aura Baru yang Memukau

QWER (X @qwerdiary_) - Image

QWER (X @qwerdiary_)

JawaPos.com – QWER merilis teaser pertama untuk video musik terbaru mereka yang berjudul "SHOW DOWN".

Video singkat tersebut langsung disambut antusias sekaligus rasa penasaran penggemar karena menampilkan konsep yang jauh berbeda dari citra ceria yang selama ini melekat pada grup band beranggotakan Chodan, Magenta, Hina, dan Siyeon. Teaser tersebut diunggah melalui kanal resmi YouTube QWER pada 6 Juli.

Dalam teaser berdurasi singkat itu, keempat member tampil mengenakan busana serba hitam di tengah latar yang dipenuhi kabut dan reruntuhan.

Nuansa gelap dipadukan dengan permainan cahaya dramatis menciptakan suasana penuh misteri, sekaligus memperlihatkan transformasi visual QWER yang lebih dewasa dan karismatik.

Tak hanya visual yang memukau, teaser tersebut juga menyuguhkan petikan gitar yang kuat serta dentuman drum yang energik.

Potongan melodi itu menjadi gambaran awal bahwa "SHOW DOWN" akan mengusung warna musik rock yang lebih eksplosif, lengkap dengan aransemen khas band yang menjadi identitas QWER sejak debut mereka.

Pergerakan kamera yang cepat dipadukan dengan adegan penuh aksi membuat teaser ini terasa seperti sebuah film action.

Meski hanya berdurasi singkat, setiap adegan berhasil membangun rasa penasaran mengenai jalan cerita yang akan disuguhkan dalam video musik versi lengkapnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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