The Odyssey Tembus Rp 16 Triliun Jadi Film Christopher Nolan Pertama Sejak The Dark Knight Rises

JawaPos.com – Film ‘The Odyssey' karya Christopher Nolan berhasil menembus pendapatan global sebesar USD 1,008 miliar atau sekitar Rp16,13 triliun hanya dalam tiga pekan sejak dirilis.

Dilansir dari laman Variety pada Minggu (9/8), Film epik yang dibintangi Matt Damon sebagai Raja Yunani Odysseus tersebut meraup USD 429,65 juta atau sekitar Rp6,87 triliun dari pasar domestik dan USD 578,8 juta atau sekitar Rp9,26 triliun dari pasar internasional.

Pencapaian tersebut menjadikan ‘The Odyssey' sebagai film pertama Nolan sejak ‘The Dark Knight Rises' pada 2012 yang berhasil menembus tonggak pendapatan US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun.

Keberhasilan tersebut membuat ‘The Odyssey' berpeluang segera menjadi film terlaris sepanjang karier Nolan dengan melampaui pendapatan ‘The Dark Knight Rises' sebesar USD 1,08 miliar atau sekitar Rp17,28 triliun.

Film tersebut juga telah menyamai pendapatan ‘The Dark Knight' yang pada 2009 mengumpulkan sekitar USD 1,008 miliar atau Rp16,13 triliun secara global. Pencapaian itu dinilai luar biasa karena ‘The Odyssey' merupakan film berdurasi hampir tiga jam yang mengadaptasi puisi epik berusia hampir 3.000 tahun dan menyasar penonton dewasa.

Format layar lebar premium turut memberikan kontribusi besar terhadap kesuksesan film tersebut, dengan pendapatan IMAX mencapai USD 257 juta atau sekitar Rp4,11 triliun.

The Odyssey bahkan diproyeksikan menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah IMAX pada akhir pekan tersebut. Film ini juga telah mencapai tonggak USD 1 miliar atau Ro 16 triliun sebelum diputar di Tiongkok, yang dijadwalkan mulai tayang pada 14 Agustus di ratusan layar IMAX dan ribuan auditorium standar.

The Odyssey menjadi film kelima pada 2026 yang berhasil menembus pendapatan global USD 1 miliar atau sekitar Rp16 triliun, setelah ‘Spider-Man: Brand New Day’, ‘Toy Story 5’, ‘The Super Mario Galaxy Movie’, dan ‘Michael’.

Pencapaian tersebut menunjukkan kebangkitan box office global setelah pandemi, mengingat sejak 2019 belum pernah ada lebih dari tiga film dalam satu tahun yang mampu mencapai pendapatan USD 1 miliar atau Rp 16 triliun.