Film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah Tayang dalam Format IMAX, Teror Eksorsisme Kian Mencekam

JawaPos.com - Film horor religi Kuasa Gelap: Perjanjian Darah menghadirkan pengalaman berbeda bagi penonton dengan format IMAX. Sekuel film Kuasa Gelap (2024) tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Tanah Air mulai 8 Oktober 2026.

Diproduksi Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment, Kuasa Gelap: Perjanjian Darah membawa kembali kisah eksorsisme dengan skala cerita yang lebih besar. Format IMAX diharapkan membuat atmosfer teror, konflik emosional, hingga adegan-adegan mencekam terasa semakin intens.

Teaser trailer dan poster film yang resmi dirilis menjadi gambaran awal tentang ancaman yang bakal dihadapi para karakter. Dengan layar IMAX yang lebih besar dan tata suara yang dirancang mengelilingi penonton, pengalaman menyaksikan teror film ini bakal terasa lebih imersif.

Produser sekaligus penulis film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah, Robert Ronny, mengatakan bahwa keputusan menghadirkannya dalam format IMAX sejalan dengan skala produksi yang lebih besar dibanding film pertamanya.

Baca Juga:Raffi Ahmad Bersama Kemenag dan Masjid Istiqlal Gelar Program Jumat Berkah

"Sejak awal, kami merancang Perjanjian Darah dengan skala yang jauh lebih besar, baik dari sisi dunia cerita, lokasi, maupun ancamannya," ujar Robert Ronny di bilangan Thamrin Jakarta Pusat, Jumat (7/8).

Menurut Robert, format IMAX menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap kualitas produksi film tersebut. Pasalnya, tidak semua film dapat dihadirkan dalam format IMAX karena ada standar produksi yang harus dipenuhi.

Sementara itu, produser eksekutif Andi Boediman menilai, film ini tidak sekadar mengandalkan teror untuk menakut-nakuti penonton. Konflik yang diangkat justru berkaitan dengan pilihan manusia dan konsekuensi yang harus dihadapi.

"Kami tidak membuat film tentang ketakutan. Kami membuat film tentang sesuatu yang lebih berat dari ketakutan, pilihan yang dibuat oleh satu generasi, dan yang harus dibayar oleh generasi berikutnya," kata Andi.