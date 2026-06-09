Rambut Tak Tumbuh, Doktif Sebut Richard Lee Selama Ini Pakai Wig

JawaPos.com - Dokter Detektif atau Doktif memberikan pernyataan pedas tentang Richard Lee. Pemilik nama asli Samira Farahnaz menyebut seterunya itu tidak berhasil menumbuhkan rambut pada bagian kepalanya.

Jika bertemu Richard di PN Tangerang saat persidangan nanti, Doktif mengaku akan meminta Richard Lee untuk tidak menggunakan wig saat berada di dalam tahanan.

"Doktif akan bilang, tolong dilepas wig-nya karena masuk lapas sebenarnya tidak boleh menggunakan wig. Dan coba anda menyampaikan kejujuran ke masyarakat bahwa anda menggunakan wig," ujar Doktif.

Dia menyesalkan ketidakjujuran Richard Lee karena apa yang dia lakukan tidak hanya berdampak pada penampilannya secara personal. Tapi berpotensi ada unsur penipuan terhadap masyarakat terkait salah satu produk yang dijualnya.

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"Terbongkar salah satu kebohongan serum penumbuh rambutnya, padahal anda menggunakan wig," kata Doktif yang mengaku tahu betul di luar kepala tentang kejahatan yang dilakukan Richard Lee.

Dokter Detektif mengaku tahu persis mana perusahaan kecantikan yang manipulatif atau ada unsur penipuan dalam produknya dan mana perusahaan yang menjalankan usaha dengan baik dan benar.

"Doktif tahu semua kejahatannya. Bidang skincare itu bidangnya Doktif selama belasan tahun," bener Doktif.

Dia bahkan tidak ragu menyebut, Richard Lee dan istrinya, Reni Effendi, diduga kuat terjerat kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pasalnya, sejumlah penghasilan yang kabarnya mencapai ratusan miliar dibelikan sejumlah aset mulai dari properti hingga mobil mewah.