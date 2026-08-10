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Abdul Rahman
Senin, 10 Agustus 2026 | 17.30 WIB

Luna Maya Hemat Rp 1,6 Juta Saat Belanja, Ternyata Ini Rahasianya

Aktris Luna Maya. (Instagram: lunamaya) - Image

Aktris Luna Maya. (Instagram: lunamaya)

JawaPos.com - Luna Maya ternyata punya kebiasaan sederhana untuk membuat aktivitas berbelanja jadi lebih menguntungkan. Aktris sekaligus presenter itu mengaku telah mengumpulkan cashback hingga Rp 1,6 juta dari berbagai transaksi yang dilakukannya.

Alih-alih sekadar mencari barang dengan harga murah, Luna Maya memilih memanfaatkan keuntungan tambahan dari setiap transaksi. Salah satunya dengan mengandalkan cashback pada saat berbelanja online.

Pengalaman tersebut dibagikan Luna dalam live podcast Gank Mentri Ceria. Dalam kesempatan itu, Luna berbincang bersama Ayu Dewi, Melaney Ricardo, Edric Tjandra, dan Iwet Ramadhan sambil berkeliling Jakarta dengan menggunakan sebuah truk.

Di tengah perbincangan mengenai kebiasaan mengatur pengeluaran, Luna mengungkap bahwa cashback menjadi salah satu cara yang ia terapkan untuk tetap mendapatkan keuntungan ketika berbelanja.

Luna Maya Senang Kumpulkan Cashback

Luna Maya mengaku senang mengumpulkan cashback dari transaksi yang dilakukannya. Baginya, berbelanja akan terasa lebih menyenangkan ketika sebagian uang yang dikeluarkan bisa kembali dalam bentuk cashback.

Kebiasaan tersebut ternyata sudah menghasilkan nominal yang tidak sedikit. Luna menyebut, total cashback yang telah dikumpulkannya saat berbelanja bisa mencapai Rp 1,6 juta.

Ia bahkan masih mengingat beberapa transaksi yang memberikan cashback cukup besar. Salah satunya ketika Luna membeli tumbler. Dari pembelian tersebut, ia mendapatkan cashback hampir mencapai Rp 40 ribu. Tak hanya itu, Luna juga pernah memperoleh cashback hampir Rp 400 ribu saat membeli hair dryer.

"Aku senang kumpulin cashback. Kalau belanja, aku maunya tetap dapat sesuatu balik," ujar Luna Maya.

Tak Perlu Menunggu Diskon untuk Belanja

Bagi Luna Maya, keuntungan mendapatkan cashback adalah dirinya tidak harus selalu menunggu musim diskon untuk memperoleh nilai lebih dari transaksi.

Editor: Abdul Rahman
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