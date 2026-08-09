Jung Ilhoon Ungkap Makna dari Single Terbaru ‘Glory’, Bawa Pesan Harapan

JawaPos.com - Jung Ilhoon kembali menunjukkan sisi musikalitasnya lewat single terbaru bertajuk “Glory”. Mantan anggota BTOB itu menyebut lagu tersebut memiliki karakter berbeda dibandingkan karya-karya sebelumnya karena membawa pesan yang lebih sederhana dan langsung.

Dilansir dari Allkpop, Ilhoon mengatakan bahwa “Glory” merupakan lagu bergenre hip-hop yang dipadukan dengan nuansa elektronik dengan energi yang kuat. Melalui lagu tersebut, ia ingin menyampaikan pesan tentang harapan kepada para pendengarnya.

“Glory” menjadi salah satu dari empat single yang dirilis Ilhoon sepanjang 2026. Sebelumnya, ia telah memperkenalkan “Merry go round”, “Closet”, dan “Devil Can Wait”.

Menariknya, Ilhoon melihat adanya perbedaan pendekatan ketika menggarap “Glory”. Jika beberapa lagu sebelumnya lebih berfokus pada pesan yang ingin disampaikan, kali ini ia justru lebih banyak memperhatikan suasana keseluruhan.

Untuk “Devil Can Wait”, misalnya, Ilhoon menggunakan banyak metafora dalam menyampaikan pesan. Sementara itu, “Glory” dibuat dengan konsep yang lebih lugas, jelas, dan sederhana.

Ilhoon juga terlibat langsung dalam proses kreatif lagu tersebut. Ia membuat draf awal “Glory” sebelum menyerahkannya kepada komposer Pac Odd untuk direvisi dan dilakukan aransemen.

Menurut Ilhoon, proses tersebut membuat “Glory” menjadi karya yang mampu memperlihatkan lebih banyak sisi dirinya sebagai seorang musisi.

Kembalinya Ilhoon ke dunia musik juga menjadi perjalanan yang cukup emosional. Dia akhirnya kembali tampil ke atas panggung setelah sempat menghadapi badai permasalahan. Dia bertemu kembali dengan para penggemarnya dalam sejumlah kesempatan.