Jung Ilhoon Ungkap Makna dari Single Terbaru ‘Glory’, Bawa Pesan Harapan

Penyanyi Jung Ilhoon. (Instagram: ilhoonmj)
JawaPos.com - Jung Ilhoon kembali menunjukkan sisi musikalitasnya lewat single terbaru bertajuk “Glory”. Mantan anggota BTOB itu menyebut lagu tersebut memiliki karakter berbeda dibandingkan karya-karya sebelumnya karena membawa pesan yang lebih sederhana dan langsung.
Dilansir dari Allkpop, Ilhoon mengatakan bahwa “Glory” merupakan lagu bergenre hip-hop yang dipadukan dengan nuansa elektronik dengan energi yang kuat. Melalui lagu tersebut, ia ingin menyampaikan pesan tentang harapan kepada para pendengarnya.
“Glory” menjadi salah satu dari empat single yang dirilis Ilhoon sepanjang 2026. Sebelumnya, ia telah memperkenalkan “Merry go round”, “Closet”, dan “Devil Can Wait”.
Menariknya, Ilhoon melihat adanya perbedaan pendekatan ketika menggarap “Glory”. Jika beberapa lagu sebelumnya lebih berfokus pada pesan yang ingin disampaikan, kali ini ia justru lebih banyak memperhatikan suasana keseluruhan.
Untuk “Devil Can Wait”, misalnya, Ilhoon menggunakan banyak metafora dalam menyampaikan pesan. Sementara itu, “Glory” dibuat dengan konsep yang lebih lugas, jelas, dan sederhana.
Ilhoon juga terlibat langsung dalam proses kreatif lagu tersebut. Ia membuat draf awal “Glory” sebelum menyerahkannya kepada komposer Pac Odd untuk direvisi dan dilakukan aransemen.
Menurut Ilhoon, proses tersebut membuat “Glory” menjadi karya yang mampu memperlihatkan lebih banyak sisi dirinya sebagai seorang musisi.
Kembalinya Ilhoon ke dunia musik juga menjadi perjalanan yang cukup emosional. Dia akhirnya kembali tampil ke atas panggung setelah sempat menghadapi badai permasalahan. Dia bertemu kembali dengan para penggemarnya dalam sejumlah kesempatan.
Pada Juli 2026, Ilhoon menggelar fan concert solo pertamanya di Filipina. Ia mengaku sangat terharu karena sebelumnya tidak membayangkan bisa kembali tampil dan bertemu penggemar di luar negeri.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol
Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan
Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!