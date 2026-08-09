Fangfang Baru Tahu Vicky Prasetyo Ternyata Punya Anak Lagi Saat Hamil 8 Bulan

JawaPos.com - Fangfang, istri siri Vicky Prasetyo, mengungkap fakta mengejutkan tentang kehidupan rumah tangganya. Dia mengatakan Vicky ternyata punya anak lain lagi dari perempuan lain.

Pengakuan tersebut disampaikan Fangfang saat membahas tentang kehidupan rumah tangganya bersama Vicky. Ia mengatakan, informasi tentang anak Vicky yang lain baru diketahuinya setelah dirinya menikah dengan sang presenter dan tengah mengandung buah hati mereka.

Ia mengaku baru mengetahui bahwa Vicky Prasetyo ternyata memiliki anak lagi dari perempuan lain ketika usia kandungannya sudah memasuki 8 bulan. Fangfang mengaku sangat terkejut ketika pertama kali mengetahui fakta tersebut.

"Selama ini saya tidak pernah tahu ya, ibarat kata kayak dia menikah lagi atau tidak. Contohnya kayak misalkan sebelumnya saya tahunya anak saya anak kedelapan (dari Vicky), ternyata anak kesembilan," kata Fangfang.

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Menurut Fangfang, dirinya bahkan sempat mengira buah hatinya merupakan anak kedelapan Vicky Prasetyo. Namun, belakangan ia mengetahui bahwa Vicky ternyata telah memiliki anak dari perempuan lain yang membuat posisi anaknya menjadi anak yang kesembilan.

"Nah, untuk yang kedelapannya itu saya baru tahu kalau dia punya anak yang kedelapan itu setelah saya hamil 8 bulan, saya baru tahu kalau dia ternyata punya anak lagi," imbuhnya.

Fangfang mengaku, kini ia tidak ingin terlalu mempersoalkan kehidupan pribadi Vicky Prasetyo, termasuk apabila sang suami benar-benar menikah lagi dengan perempuan lain setelah menikah dengannya pada Februari 2026 lalu.

"Kalau dia menikah lagi, untuk saya sudah nggak masalah, yang penting tanggung jawabnya aja ya sebagai seorang ayah untuk anaknya," ujar Fangfang.