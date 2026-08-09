Fangfang Baru Tahu Vicky Prasetyo Ternyata Punya Anak Lagi Saat Hamil 8 Bulan

Fangfang, istri siri Vicky Prasetyo. (YouTube: Maia Al El Dul)
JawaPos.com - Fangfang, istri siri Vicky Prasetyo, mengungkap fakta mengejutkan tentang kehidupan rumah tangganya. Dia mengatakan Vicky ternyata punya anak lain lagi dari perempuan lain.
Pengakuan tersebut disampaikan Fangfang saat membahas tentang kehidupan rumah tangganya bersama Vicky. Ia mengatakan, informasi tentang anak Vicky yang lain baru diketahuinya setelah dirinya menikah dengan sang presenter dan tengah mengandung buah hati mereka.
Ia mengaku baru mengetahui bahwa Vicky Prasetyo ternyata memiliki anak lagi dari perempuan lain ketika usia kandungannya sudah memasuki 8 bulan. Fangfang mengaku sangat terkejut ketika pertama kali mengetahui fakta tersebut.
"Selama ini saya tidak pernah tahu ya, ibarat kata kayak dia menikah lagi atau tidak. Contohnya kayak misalkan sebelumnya saya tahunya anak saya anak kedelapan (dari Vicky), ternyata anak kesembilan," kata Fangfang.
Menurut Fangfang, dirinya bahkan sempat mengira buah hatinya merupakan anak kedelapan Vicky Prasetyo. Namun, belakangan ia mengetahui bahwa Vicky ternyata telah memiliki anak dari perempuan lain yang membuat posisi anaknya menjadi anak yang kesembilan.
"Nah, untuk yang kedelapannya itu saya baru tahu kalau dia punya anak yang kedelapan itu setelah saya hamil 8 bulan, saya baru tahu kalau dia ternyata punya anak lagi," imbuhnya.
Fangfang mengaku, kini ia tidak ingin terlalu mempersoalkan kehidupan pribadi Vicky Prasetyo, termasuk apabila sang suami benar-benar menikah lagi dengan perempuan lain setelah menikah dengannya pada Februari 2026 lalu.
"Kalau dia menikah lagi, untuk saya sudah nggak masalah, yang penting tanggung jawabnya aja ya sebagai seorang ayah untuk anaknya," ujar Fangfang.
Fangfang menegaskan bahwa dirinya kini lebih memilih bersikap cuek terhadap persoalan yang menyangkut pribadi Vicky. Baginya, hal yang lebih penting saat ini adalah memastikan Vicky tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol
Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan
Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!