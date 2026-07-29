Vicky Prasetyo Mulai Dibatasi Tampil di Televisi

JawaPos.com - Perselisihan antara Fangfang dengan Vicky Prasetyo masih terus memanas pascapersalinan. Istri siri sang gladiator mengaku hingga kini ia belum menerima uang sebesar Rp 50 juta yang sebelumnya sempat dijanjikan untuk biaya persalinannya.

Padahal proses melahirkan telah berlangsung beberapa waktu lalu. Kondisi itu semakin memperpanjang polemik antara Fangfang-Vicky yang belakangan ramai menjadi sorotan publik.

Emanuel Alvino selaku kuasa hukum Fangfang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi terkait Vicky Prasetyo. Sang presenter kabarnya telah mendapat perhatian dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Saya dengar bahwa VP ini sudah mendapat atensi dari KPI ya," ujar Emanuel Alvino.

Ia melanjutkan, KPI mulai memberikan imbauan kepada stasiun televisi untuk membatasi kemunculan Vicky Prasetyo di layar kaca. Menurut Emanuel Alvino, langkah tersebut merupakan perkembangan yang patut diapresiasi agar yang bersangkutan tidak memberikan pengaruh buruk.

"KPI memberikan imbauan untuk membatasi kemunculan VP di media (televisi). Ini baru imbauan. Ini sudah awal yang bagus," katanya.

Citra Vicky Prasetyo di mata publik memang negatif akibat berbagai persoalan yang dialaminya, salah satunya terkait urusan asmara yang terus mencuat ke permukaan.

Pihak Fangfang mengaku memiliki informasi yang semakin memperburuk nama baik Vicky di mata publik. Dia mendapat kabar bahwa Vicky masih sempat berupaya mendekati perempuan lain di momen yang sama saat dia melangsungkan pernikahan siri dengan Fang Fang pada Februari 2026.