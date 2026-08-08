Ibu Kimpul Viral di Tik Tok, Ini Alasan Mengapa Umbi Lokal Mendadak Diburu Oleh Masyarakat

Ilustrasi umbi kimpul/Tik Tok @black.sheep8208
jawaPos.Com - Kimpul ikut menjadi tren viral di Tik Tok sampai menjadi salah satu hashtag trending yang ramai diperbincangkan di Twitter.
Threads dengan kalimat “karena saya gak punya jadi saya ganti kimpul” bahkan menjadi menjadi jokes yang kerap ditemukan dalam berbagai komentar. Ungkapan tersebut juga kerap dimanfaatkan sebagai kata kunci bahkan oleh akun KOL.
Tren kimpul ini bermula dari seorang Ibu asal Bantul Jogjakarta melalui akun TikTok @black.sheep8208 yang aktif membagikan konten seputar umbi lokal khas Indonesia termasuk kimpul atau talas Belitung.
Umbi kimpul tersebut, kemudian diolah menjadi beragam makanan kekinian yang cukup unik, mulai dari kimpul chewy cookie, chikuro kimpul, sampai seblak berbahan dasar kimpul.
Kalimat khas “karena saya gak punya jadi saya ganti kimpul” yang kerap digunakan dalam setiap kontennya, kemudian ditiru warganet.
Ungkapan tersebut digunakan untuk membalas berbagai komentar dengan berbagai konteks yang berbeda sehingga akhirnya menjadi tren viral di medsos.
Dibalik viralnya kimpul tersebut, kimpul semakin membuat warganet penasaran, ternyata menyimpan berbagai manfaat.
Nama kimpul sendiri berasal dari bahasa Jawa, kemudian merujuk pada salah satu umbi-umbian lokal yang dapat berpotensi menjadi salah satu bahan makan alternatif yang turut mendukung ketahanan pangan.
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