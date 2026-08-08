Ban Min Jung Resmi Umumkan Pernikahan dengan Kekasih Non-Selebriti

JawaPos.com – Kabar bahagia datang dari Ban Min Jung. Menurut laporan Soompi, perwakilan sang aktris pada 6 Agustus mengumumkan bahwa Ban Min Jung akan melangsungkan pernikahan pada 6 September 2026 di sebuah lokasi di Seoul.

Calon suami Ban Min Jung diketahui merupakan seorang pebisnis yang usianya satu tahun lebih tua darinya.

Keduanya dikabarkan pertama kali bertemu melalui seorang kenalan dan menjalin hubungan yang berkembang hingga akhirnya memutuskan untuk membawa kisah cinta mereka ke jenjang pernikahan.

Prosesi pernikahan akan digelar secara tertutup dengan hanya dihadiri keluarga serta sahabat dekat kedua mempelai.

Keputusan tersebut diambil agar momen spesial mereka dapat berlangsung dalam suasana yang hangat dan intim bersama orang-orang terdekat.

Pengumuman ini pun langsung disambut antusias oleh para penggemar yang membanjiri media sosial dengan ucapan selamat.

Banyak yang berharap Ban Min Jung dapat memulai babak baru kehidupannya dengan penuh kebahagiaan, sembari terus melanjutkan karier aktingnya di industri hiburan Korea.

Ban Min Jung dikenal melalui berbagai perannya di layar kaca maupun film Korea.

Selama berkarier, ia berhasil membangun reputasi sebagai aktris dengan kemampuan akting yang stabil dan terus mendapat apresiasi dari penonton.