Ong Seong Wu Gelar Fan Meeting Asia 2026 ‘Let's go-ONG,’ Mampir Jakarta?

Ong Seong Wu. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Dikenal lewat grup Korea Wanna One, Ong Seong Wu rencananya akan memulai tur fan meeting Asia-nya.
Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (7/8), dalam acara berjudul Let’s go-ONG, ia akan menyapa penggemar di Asia termasuk Jakarta.
Menyusul kesuksesan pertunjukannya di Seoul pada 25 Juli, Let’s go-ONG! akan digelar di Yokohama 23 September 2026.
Bernuansa pantai berlatar biru, poster yang dibagikan pun terlihat menarik, membuat penggemar tak sabar menantikannya.
Jakarta juga masuk daftar dimana ia akan menyapa penggemar yang antusias yaitu pada 10 Oktober 2026
Selanjutnya ia mengunjungi Taipei tanggal 25 Oktober, Bangkok 31 Oktober, dan Hong Kong tanggal 11 November.
Namanya tak pernah padam, saat ini, penyanyi sekaligus aktor Ong Seong Wu sedang membintangi drama Korea berjudul Spooky in Love.
Ong Seong Wu berperan sebagai Kang Min Hwan, CEO CL Raymond Hotel yang mengejar ambisi gelapnya yang tersembunyi di balik wajah sopan.
Memiliki pikiran tajam dan penampilan menarik, ia adalah pewaris CL yaitu sebuah grup hotel, resor, dimana ia menjabat sebagai CEO yang menjalankan anak perusahaan CL Raymond Hotel.
Aktingnya juga diakui penggemar, ia juga berperan dalam drama More Than Friends yang langsung memikat perhatian.
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