Daus Mini Tak Kuasa Membendung Tangis Kenang Komedian Temon

Daus Mini. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kepergian komedian Simson Rarameha Ngadang alias Temon meninggalkan duka mendalam bukan hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tapi juga bagi banyak rekan satu profesi. Salah satu sahabat yang terlihat sangat terpukul atas meninggalnya komedian Temon adalah Daus Mini.
Saat menghadiri acara pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/7), Daus Mini tidak kuasa mampu membendung tangisnya saat mengenang sang sahabat.
Air mata Daus Mini pecah saat menceritakan hubungan persahabatannya dengan Temon yang telah terjalin lama selama bertahun-tahun. Menurutnya, almarhum bukan hanya rekan sesama komedian, tapi juga sosok yang meninggalkan banyak kenangan indah bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya.
"Di dunia komedi, kita semua pasti sangat kehilangan Bang Temon. Banyak kenangan bersama almarhum," ujar Daus Mini saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/7).
Daus Mini dalam kesempatan itu mengungkapkan ada satu rencana yang hingga kini belum sempat diwujudkan bersama almarhum. Keduanya ternyata telah membahas keinginan untuk kembali berkolaborasi dalam sebuah proyek.
"Terakhir kali kita sempat mau bikin acara bareng, mau bikin sesuatu bareng seperti bukin konten bareng," kata Daus Mini.
Rencana itu sayangnya tidak dapat terwujud karena komedian Temon keburu meninggal dunia, Minggu (12/7), akibat mengalami serangan jantung. Rencana Daus Mini dan Temon tersebut akhirnya harus kandas. Padahal, Temon sempat minta untuk dikabari kepada Daus Mini.
Bagi Daus, Temon merupakan figur yang memiliki karakter kuat sebagai komedian. Selama berkarier di dunia komedi, almarhum dikenal gemar berbagi pengalaman dan ilmu kepada para juniornya.
"Beliau itu sosok yang humoris, tidak pernah pelit ilmu, tidak pernah mengeluh kalau sedang sakit. Itulah sosok almarhum," ujar Daus Mini.
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