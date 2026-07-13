Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 14 Juli 2026 | 04.37 WIB

Daus Mini Tak Kuasa Membendung Tangis Kenang Komedian Temon

Daus Mini. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Daus Mini. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepergian komedian Simson Rarameha Ngadang alias Temon meninggalkan duka mendalam bukan hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tapi juga bagi banyak rekan satu profesi. Salah satu sahabat yang terlihat sangat terpukul atas meninggalnya komedian Temon adalah Daus Mini. 

Saat menghadiri acara pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/7), Daus Mini tidak kuasa mampu membendung tangisnya saat mengenang sang sahabat.

Air mata Daus Mini pecah saat menceritakan hubungan persahabatannya dengan Temon yang telah terjalin lama selama bertahun-tahun. Menurutnya, almarhum bukan hanya rekan sesama komedian, tapi juga sosok yang meninggalkan banyak kenangan indah bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya.

"Di dunia komedi, kita semua pasti sangat kehilangan Bang Temon. Banyak kenangan bersama almarhum," ujar Daus Mini saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/7).

Daus Mini dalam kesempatan itu mengungkapkan ada satu rencana yang hingga kini belum sempat diwujudkan bersama almarhum. Keduanya ternyata telah membahas keinginan untuk kembali berkolaborasi dalam sebuah proyek.

"Terakhir kali kita sempat mau bikin acara bareng, mau bikin sesuatu bareng seperti bukin konten bareng," kata Daus Mini.

Rencana itu sayangnya tidak dapat terwujud karena komedian Temon keburu meninggal dunia, Minggu (12/7), akibat mengalami serangan jantung. Rencana Daus Mini dan Temon tersebut akhirnya harus kandas. Padahal, Temon sempat minta untuk dikabari kepada Daus Mini.

Bagi Daus, Temon merupakan figur yang memiliki karakter kuat sebagai komedian. Selama berkarier di dunia komedi, almarhum dikenal gemar berbagi pengalaman dan ilmu kepada para juniornya.

"Beliau itu sosok yang humoris, tidak pernah pelit ilmu, tidak pernah mengeluh kalau sedang sakit. Itulah sosok almarhum," ujar Daus Mini.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Mongol Stres Baru Percaya Temon Meninggal dari Status WA, Terbang dari Bali Demi Sahabat - Image
Entertainment

Mongol Stres Baru Percaya Temon Meninggal dari Status WA, Terbang dari Bali Demi Sahabat

Selasa, 14 Juli 2026 | 01.12 WIB

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu - Image
Entertainment

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Senin, 13 Juli 2026 | 23.49 WIB

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
Entertainment

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

Senin, 13 Juli 2026 | 22.03 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore