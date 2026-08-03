Ras Ajai, Aktor Film Bob Marley: One Love Tewas Ditembak di Bagian Kepala

JawaPos.com - Seorang artis reggae sekaligus aktor asal Jamaika, Brian Todd Boucher atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Ras Ajai, meninggal dunia setelah menjadi korban penembakan di kawasan Waterford, Portmore, St. Catherine, Sabtu malam waktu setempat.
Musisi berusia 47 tahun itu juga dikenal publik secara internasional lewat perannya sebagai Claudie Massop dalam film Bob Marley: One Love.
Dilansir dari jamaicaobserver.com, berdasarkan laporan awal, insiden penembakan terjadi sekitar pukul 21.00 waktu setempat. Saat itu, Ras Ajai sedang duduk di kawasan Waterford yang dikenal dengan sebutan "Third World", ketika sekelompok pria bersenjata datang dan melepaskan tembakan ke arahnya. Setelah beraksi, para pelaku langsung melarikan diri dari lokasi.
Dalam peristiwa tersebut, Ras Ajai mengalami beberapa luka tembak, termasuk mengenai bagian kepala. Dia pun dinyatakan meninggal dunia di tempat.
Selain Ras Ajai, ada seorang pria lain juga menjadi korban dan mengalami luka tembak, sehingga harus mendapatkan perawatan medis.
Seorang sumber mengungkapkan bahwa Ras Ajai baru saja kembali dari luar negeri dan berencana menemui putrinya. Sebelum penembakan terjadi, ia disebut sempat duduk bersama sejumlah rekannya sambil memperlihatkan beberapa video di telepon genggamnya.
"Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ras Ajai terkena tembakan di bagian kepala. Seorang anak kecil yang berada di lokasi berhasil menyelamatkan diri, sementara satu pria lainnya terkena tembakan di pinggul dan kaki. Ras Ajai meninggal dunia di lokasi. Dia tidak pantas mengalami hal seperti ini," ujar sumber tersebut.
Sebelum kejadian tragis tersebut terjadi, Ras Ajai baru saja menyelesaikan tur konser selama sekitar 20 hari di Amerika Serikat bersama penyanyi reggae ternama Sean Paul. Selama lebih dari enam tahun, ia diketahui menjadi bagian dari grup Dutty Rock yang dipimpin Sean Paul.
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