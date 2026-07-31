Sarwendah Kecewa Tak Diberi Tahu Ruben Onsu Ganti Nomor

JawaPos.com - Sarwendah mengungkapkan salah satu persoalan yang sempat memicu kesalahpahaman antara dirinya dengan Ruben Onsu setelah keduanya resmi cerai.

Salah satu penyebabnya ternyata cukup sederhana. Ruben tiba-tiba mengganti nomor telepon tanpa memberi tahu Sarwendah, sehingga komunikasi terkait anak-anak jadi terhambat.

Dalam podcast bersama Denny Sumargo di kanal YouTube, Sarwendah menceritakan bahwa ia beberapa kali berusaha menghubungi Ruben untuk membahas terkait masalah anak. Namun, pesan yang dikirimkan tidak pernah mendapat respons yang membuatnya bingung.

"Saya menghubungi beliau, tapi tidak ada respons dari beliau untuk masalah waktu dia sama anak-anak, gitu. Misalnya kita lagi chat tentang anak atau apa, dia tidak respons. Ternyata dia sudah ganti nomor. Ganti nomor tapi aku nggak tahu," cerita Sarwendah.

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Belakangan, Sarwendah baru mengetahui penyebab pesan-pesannya tidak terkirim setelah bertanya kepada sang putra, Betrand Peto atau yang akrab disapa Onyo. Saat itu, Onyo memberi tahu bahwa Ruben telah menggunakan nomor telepon baru.

"Pada saat itu ada Onyo. Aku tanya sama Onyo, kok Bunda chat ayah nggak diterima ya? Onyo bilang ganti nomor. Baru aku minta kirimin nomornya," lanjutnya.

Setelah mendapatkan nomor baru Ruben Onsu, Sarwendah langsung menghubungi dan menyampaikan isi hatinya. Ia memprotes Ruben sembari mengungkapkan kekecewaan karena tidak diberi tahu soal ganti nomor.

"Terus saya bilang dong (ke Ruben), bukannya saya mau ikut campur dengan kehidupan kamu yang baru, tapi tolong diinfokan kalau ganti nomor. Kan kalau misalnya kita ganti nomor, orang yang ganti nomor yang harus info dong, Koh," tutur Sarwendah menirukan perkataannya ke Ruben Onsu.