G-Dragon Perluas Dampak Global K-Pop Lewat Kerjasama dengan UNESCO

G-Dragon (x @gdragonbra)
JawaPos.com – G-Dragon membuktikan bahwa pengaruh K-pop dapat melampaui industri hiburan. Lewat Kerjasama dengan UNESCO, ia kini berperan aktif dalam upaya pelestarian warisan budaya dunia sekaligus memperkuat kontribusi sosial K-pop di tingkat internasional.
Dari 13 hingga 29 Juli, G-Dragon menjalankan tugas sebagai duta resmi dalam Sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang berlangsung di Busan, Korea Selatan.
Penunjukan tersebut menjadi langkah penting karena untuk pertama kalinya Korea Selatan menjadi tuan rumah sidang Komite Warisan Dunia UNESCO.
Sebagai duta kehormatan, G-Dragon ikut mempromosikan pentingnya pelestarian situs warisan budaya kepada publik global sekaligus mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap nilai sejarah dan budaya.
Menurut laporan allkpop, keterlibatan G-Dragon menunjukkan bagaimana seorang artis K-pop kini mampu menjadi jembatan antara budaya populer dan isu-isu global.
Kehadirannya dalam berbagai agenda UNESCO dinilai berhasil menarik perhatian masyarakat internasional, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya menjaga warisan budaya dunia.
Peran tersebut juga sejalan dengan aktivitas sosial yang dijalankan melalui JUSPEACE Foundation, yayasan yang didirikan G-Dragon.
Bersama UNESCO, yayasan tersebut mengembangkan kampanye "HERITAGE IN PEACE", sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik mengenai perlindungan warisan budaya sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya untuk perdamaian dunia.
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