Jadi Hadiah untuk Penggemar! Jeong Se Woon Rilis Single "Too Much" yang Direkam Sebelum Wamil

JawaPos.com – Meski tengah menjalani wajib militer, Jeong Se Woon tetap menyapa para penggemarnya melalui karya terbaru. Ia resmi merilis single digital "Too Much", sebuah lagu yang telah direkam sebelum keberangkatannya menjalani dinas militer sebagai hadiah spesial bagi para penggemar.

Dilansir dari allkpop, "Too Much" dipersiapkan jauh sebelum Jeong Se Woon memulai wajib militernya pada Juni 2026. Perilisan lagu ini menjadi bentuk apresiasi sang penyanyi kepada para penggemar yang setia menunggu, sekaligus menjaga hubungan dengan mereka meski untuk sementara ia harus vakum dari aktivitas di dunia hiburan.

Lagu tersebut menghadirkan warna musik khas Jeong Se Woon yang lembut dan emosional. Dengan vokal hangat serta lirik yang menyentuh, "Too Much" kembali menampilkan identitas musikalnya sebagai solois yang dikenal piawai menyampaikan cerita melalui lagu-lagu bernuansa akustik dan pop.

Jeong Se Woon cukup aktif merilis karya. Pada awal tahun ini ia meluncurkan album "Love in the Margins" dan menggelar konser solo untuk bertemu para penggemar. Kehadiran "Too Much" pun menjadi lanjutan dari rangkaian aktivitas yang telah dipersiapkan sebelum masa dinasnya dimulai.

Jeong Se Woon memulai wajib militernya sebagai prajurit aktif pada 23 Juni 2026. Agensinya sebelumnya telah menyampaikan bahwa seluruh proses pendaftaran dilakukan secara tertutup tanpa acara khusus demi menjaga keamanan dan kenyamanan sang artis.

Perilisan "Too Much" menjadi pengingat bahwa Jeong Se Woon tetap memikirkan para penggemarnya meski sedang menjalankan kewajibannya sebagai warga negara.