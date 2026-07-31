Tegas! Sarwendah Bantah Jelek-jelekkan Ruben Onsu di Depan Anak-anak

Artis Sarwendah. (Instagram; sarwendah29)
JawaPos.com - Sarwendah akhirnya angkat bicara terkait tudingan yang menyebut dirinya pernah menjelek-jelekkan Ruben Onsu di depan anak-anaknya.
Mantan personel Cherrybelle itu dengan tegas membantah kabar yang sempat santer beredar di media sosial. Ia memastikan tidak pernah melontarkan kata-kata kasar terkait mantan suaminya di hadapan sang buah hati.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarwendah saat menjadi bintang tamu dalam podcast Denny Sumargo di kanal YouTube. Ia menegaskan tuduhan yang sempat beredar sama sekali tidak benar.
Ia pun mempersilakan siapa pun untuk menanyakan secara langsung kepada anak-anaknya apabila masih meragukan pernyataannya tersebut. Sarwendah yakin mereka akan dapat menjadi saksi bahwa dirinya tidak pernah menghina atau menjelek-jelekkan nama Ruben Onsu.
"Bisa tanya ke anak-anak, pernah nggak aku ngatain (Ruben Onsu) di depan mereka. Tidak mungkin," ungkap Sarwendah.
Dia mengaku menjauhkan permasalahan orang dewasa dari anak-anaknya. Hal itu sudah dilakukan Sarwendah sejak masih menjadi istri sah dari Ruben Onsu.
"Saya aja kalau berantem tidak pernah mau di depan anak-anak. Saya tidak mau anak-anak mendengar kata-kata yang kasar atau gimana," tegasnya.
Menurut Sarwendah, apa pun yang terjadi dalam hubungan mereka setelah bercerai, Ruben Onsu tetap merupakan ayah dari anak-anaknya. Oleh karena itu, ia selalu berusaha menjaga sikap dan ucapan agar tidak memengaruhi psikologis ketiga anaknya.
"Bagaimanapun dia itu bapaknya anak-anak. Aku yakin aku bisa pertanggungjawabkan pernyataan ini (tidak berkata negatif soal Ruben Onsu di depan anak-anak)," ujar Sarwendah.
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