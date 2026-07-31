Cincin Mewah Son Heung Min Picu Spekulasi Pernikahan, Begini Faktanya

JawaPos.com – Son Heung Min kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini, bukan karena aksinya di lapangan bersama Los Angeles FC, melainkan karena sebuah cincin yang terlihat melingkar di jari manis tangan kirinya dan memicu rumor bahwa sang pemain tengah bersiap menikah.

Dilansir dari The Chosun, ini semua bermula setelah sebuah video yang diambil saat Son Heung Min melayani penggemar dengan memberikan tanda tangan beredar di media sosial pada 25 Juli.

Dalam rekaman tersebut, warganet menyadari keberadaan cincin di jari manis kirinya. Aksesori serupa juga terlihat dalam sejumlah foto resmi yang diunggah akun LAFC di luar pertandingan, sehingga memicu berbagai dugaan di kalangan penggemar.

Netizen menilai cincin tersebut berasal dari merek perhiasan mewah asal Prancis dan termasuk dalam koleksi cincin pernikahan dengan harga sekitar 9,7 juta won.

Temuan itu membuat isu mengenai rencana pernikahan Son Heung Min kembali mencuat, terlebih karena sang kapten Timnas Korea Selatan belakangan memberikan pandangan yang lebih terbuka soal kehidupan berkeluarga.

Son Heung Min mengaku dirinya kini berada di usia yang wajar untuk mulai memikirkan membangun keluarga. Ia mengatakan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyukai anak-anak.

Bahkan, ia berharap suatu saat bisa menjadi ayah yang baik bagi keluarganya, meski bercanda tidak ingin melatih anaknya bermain sepak bola.

Pernyataan tersebut berbeda dengan sikapnya beberapa tahun lalu. Dalam wawancara dengan The Guardian pada 2019, Son Heung Min menegaskan ingin menunda pernikahan hingga pensiun agar dapat sepenuhnya fokus pada karier sepak bolanya. Selama bertahun-tahun, ia juga berulang kali menyampaikan keinginan serupa dalam berbagai kesempatan.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai kabar pernikahan Son Heung Min. Rumor serupa juga sempat muncul pada 2023 ketika ia terlihat mengenakan cincin dari merek yang sama, tetapi tidak pernah terbukti benar.