Art Fest 2026 Jadi Panggung Kenalkan Budaya Indonesia ke Dunia

Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista dan Miss Hijab 2024 Wynona Salsabila Hafiz ikut bersuara di Art Fest 2026. (istimewa)
JawaPos.com - Semangat generasi muda untuk melestarikan sekaligus mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional menjadi sorotan dalam Grand Closing Art Fest 2026.
Acara yang berlangsung di Auditorium Lantai 2 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Sabtu (25/7), sukses menghadirkan lebih dari 150 peserta yang didominasi kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga diaspora Indonesia.
Mengangkat tema "Indonesian Culture, Echoing Heritage, Visualizing Soul", Art Fest 2026 tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni, tetapi juga ruang kolaborasi anak muda untuk memperkuat identitas budaya Nusantara. Festival ini dirancang sebagai wadah yang menghubungkan kreativitas, inovasi, dan diplomasi budaya agar kekayaan Indonesia semakin dikenal masyarakat global.
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Grand Closing Art Fest 2026 dihadiri sejumlah tokoh dari berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, organisasi kepemudaan, hingga dunia usaha. Hadir dalam kesempatan tersebut Staf Khusus Wakil Presiden RI Achmad Aditya, Komisaris Independen PT Waskita Karya Persero Aqila Rahmani, Founder Yayasan Rembaya Sadana Bagus Septyan Tri Pamungkas, Wakil Koordinator PPI Dunia Wildan Ali, Direktur Festival Luar Negeri PPI Dunia Ridha Bahrul Ulum, serta Founder dan CEO Zeekend Syahrul Khaidar Kamal.
Dalam sambutannya, Achmad Aditya memberikan apresiasi atas inisiatif Direktorat Festival Luar Negeri PPI Dunia yang berhasil menghadirkan ruang kolaborasi bagi generasi muda untuk mencintai budaya Indonesia.
"Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Festival Luar Negeri PPI Dunia ini. Semoga acara luring seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun," ujar Achmad Aditya.
Menurutnya, kegiatan seperti Art Fest memiliki peran penting dalam mempertemukan pelajar, mahasiswa, komunitas, diaspora, hingga para pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperkuat diplomasi budaya Indonesia.
Tingginya partisipasi peserta menjadi salah satu indikator meningkatnya kepedulian generasi muda terhadap pelestarian budaya Nusantara.
Direktur Festival Luar Negeri PPI Dunia, Ridha Bahrul Ulum, mengungkapkan bahwa lebih dari 150 peserta hadir dalam acara tersebut, dan mayoritas berasal dari kalangan generasi muda.
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