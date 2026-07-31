Kabar Bahagia! Kang Ki Doong dan Istri Dikabarkan Menanti Kelahiran Anak Kembar

JawaPos.com – Kang Ki Doong menikmati salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Kang Ki Doong dikabarkan akan segera menyandang status sebagai ayah setelah istrinya mengandung anak kembar.

Menariknya, kabar tersebut datang tak lama setelah ia memerankan sosok ayah dari anak kembar dalam drama terbarunya, sehingga dianggap sebagai kebetulan yang menghangatkan hati para penggemar.

Menurut laporan soompi, istri Kang Ki Doong kini telah memasuki masa kehamilan yang stabil.

Kabar bahagia itu langsung menarik perhatian publik, mengingat pasangan tersebut baru membangun rumah tangga belum genap dua tahun.

Hingga saat ini, pihak keluarga memilih menjalani masa kehamilan dengan tenang sambil mempersiapkan kehadiran dua buah hati mereka.

Dalam drama "See You at Work Tomorrow!", ia memerankan karakter yang juga membesarkan anak kembar.

Kesamaan antara peran di layar dan kehidupan nyata membuat banyak penggemar menyebut kabar tersebut terasa seperti "drama yang menjadi kenyataan".

Kang Ki Doong dikenal sebagai aktor karakter yang telah membintangi berbagai drama populer, seperti "Fight for My Way", "It's Okay to Not Be Okay", "Reborn Rich", hingga "The First Responders".

Berkat kemampuan aktingnya yang fleksibel, ia kerap dipercaya memerankan karakter pendukung yang meninggalkan kesan kuat di hati penonton.