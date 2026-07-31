Kabar Bahagia! Kang Ki Doong dan Istri Dikabarkan Menanti Kelahiran Anak Kembar

kang ki doong ( x @soompi)
JawaPos.com – Kang Ki Doong menikmati salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Kang Ki Doong dikabarkan akan segera menyandang status sebagai ayah setelah istrinya mengandung anak kembar.
Menariknya, kabar tersebut datang tak lama setelah ia memerankan sosok ayah dari anak kembar dalam drama terbarunya, sehingga dianggap sebagai kebetulan yang menghangatkan hati para penggemar.
Menurut laporan soompi, istri Kang Ki Doong kini telah memasuki masa kehamilan yang stabil.
Kabar bahagia itu langsung menarik perhatian publik, mengingat pasangan tersebut baru membangun rumah tangga belum genap dua tahun.
Hingga saat ini, pihak keluarga memilih menjalani masa kehamilan dengan tenang sambil mempersiapkan kehadiran dua buah hati mereka.
Dalam drama "See You at Work Tomorrow!", ia memerankan karakter yang juga membesarkan anak kembar.
Kesamaan antara peran di layar dan kehidupan nyata membuat banyak penggemar menyebut kabar tersebut terasa seperti "drama yang menjadi kenyataan".
Kang Ki Doong dikenal sebagai aktor karakter yang telah membintangi berbagai drama populer, seperti "Fight for My Way", "It's Okay to Not Be Okay", "Reborn Rich", hingga "The First Responders".
Berkat kemampuan aktingnya yang fleksibel, ia kerap dipercaya memerankan karakter pendukung yang meninggalkan kesan kuat di hati penonton.
Kang Ki Doong menikah dengan non-selebritinya dalam sebuah upacara tertutup yang digelar di Pulau Jeju pada September 2024.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!