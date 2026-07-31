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Aulia Ramadhani
Jumat, 31 Juli 2026 | 15.53 WIB

Cantiknya Alami, Moon Ga-young Berpose untuk Foto Profil Baru

Mun Ga-young. (Soompi) - Image

Mun Ga-young. (Soompi)

JawaPos.com – Pemeran drama Korea True Beauty, Moon Ga-young belakangan  ini mencuri perhatian lewat foto profil yang menakjubkan dengan agensi barunya

Dilansir dari Soompi, Fantagio selaku agensinya merilis serangkaian foto profil baru yang menonjolkan karisma dari sang aktris.

Menawan lewat aksinya, Mun Ka Young memancarkan aura yang lebih dalam dan dewasa yang memikat penggemar.

Ia juga menampilkan berbagai gaya rambut, mulai dari rambut lurus panjang hingga rambut bergelombang alami dan sanggul rendah.

Sang aktris kabarnya sedang dalam proses syuting drama tvN mendatang Whale Star: The Gyeongseong Mermaid (judul sementara).

Moon Ga-young berprofesi sebagai seorang aktris dan model cantik asal Korea Selatan, ia lahir di Jerman, 10 Juli 1996.

Pada tahun 2005, ia mengawali karirnya sebagai model cilik, kemudian tahun berikutnya yaitu 2006, ia terjun menjadi aktris cilik dengan film Bloody Reunion.

Dirinya dikenal karena perannya dalam Heartstrings (2011), EXO Next Door (2015), Tempted (2018), Welcome to Waikiki 2 (2019).

Editor: Novia Tri Astuti
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