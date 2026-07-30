Maia Reficco dan Fernando Lindez Bintangi The Last Sunrise, Trailer Perdana Resmi Dirilis 

JawaPos.com - Prime Video merilis trailer perdana The Last Sunrise, film romansa terbaru yang diadaptasi dari novel karya Anna Todd, penulis serial After.
Teaser tersebut memperlihatkan kisah cinta yang berkembang di tengah keindahan Pulau Mallorca, Spanyol, dengan Maia Reficco dan Fernando Lindez sebagai pemeran utama. Film ini dijadwalkan tayang secara global pada 26 Agustus.
Dikutip dari Hollywood rporter, film ini mengisahkan perjalanan Ry, seorang mahasiswi yang hidup dengan penyakit kronis. Saat menemani ibunya, yang diperankan Eva Longoria, berlibur ke Mallorca, Ry bertemu Julián.
Pertemuan tersebut perlahan mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan, menghadirkan romansa yang hangat sekaligus membawanya menghadapi berbagai rahasia keluarga dan tantangan pribadi.
Trailer menampilkan pemandangan pantai Mallorca yang memukau, dipadukan dengan chemistry kuat antara Maia Reficco dan Fernando Lindez.
Di balik nuansa romantisnya, film ini juga mengangkat tema tentang harapan, kehilangan, keberanian mencintai, dan menikmati setiap momen meski hidup dipenuhi ketidakpastian.
Disutradarai oleh Carlson Young, The Last Sunrise menjadi adaptasi pertama novel Anna Todd setelah kesuksesan After. Naskah film ditulis oleh Anna Klassen, sementara Anna Todd turut bergabung sebagai produser untuk memastikan esensi cerita tetap terjaga dalam versi layar lebar.
Selain menghadirkan kisah cinta yang emosional, film ini juga menyoroti perjalanan seorang perempuan muda dalam menemukan harapan baru di tengah keterbatasan yang dihadapinya.
Dengan latar yang indah, deretan pemeran berbakat, dan cerita yang menyentuh, The Last Sunrise diprediksi menjadi salah satu film romansa yang paling dinantikan saat tayang eksklusif di Prime Video pada 26 Agustus.
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