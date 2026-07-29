Marvel Ukir Rekor Baru setelah Trailer Avengers: Doomsday Ditonton 503 Juta Kali dalam Waktu Sehari

Avengers: Doomsday (Instagram @marvelfilms.in)
JawaPos.com – Trailer lengkap pertama ‘Avengers: Doomsday' mencatat 503 juta penayangan di seluruh dunia dalam 24 jam setelah dirilis.
Dilansir dari laman The Washington Times pada Rabu (29/7), Diketahui bahwa capaian tersebut menjadikannya peluncuran trailer terbesar kedua dalam sejarah perfilman sekaligus trailer yang paling banyak ditonton dalam sejarah Disney.
Rekor tersebut hanya berada di bawah trailer ‘Spider-Man: Brand New Day' yang sebelumnya meraih 719 juta penayangan.
Keberhasilan tersebut juga melampaui rekor Disney sebelumnya yang dipegang teaser ‘Deadpool & Wolverine' pada Super Bowl 2024 dengan 365 juta penayangan.
Marvel Studios mulai membangun antusiasme terhadap film tersebut melalui serangkaian teaser sejak Desember tahun lalu. Trailer penuh kemudian dirilis beberapa hari menjelang presentasi Marvel di ajang Comic-Con.
Antusiasme penggemar semakin tinggi karena ‘Avengers: Doomsday' menjadi film kolaborasi besar pertama Marvel Cinematic Universe sejak ‘Avengers: Endgame' pada 2019.
Cuplikan terbaru menampilkan pertarungan Avengers dan X-Men melawan Doctor Doom yang diperankan Robert Downey Jr., dengan kehadiran sejumlah karakter ikonis Marvel. Deretan pemeran tersebut semakin meningkatkan perhatian publik terhadap film yang paling dinantikan tahun ini.
Perilisan trailer juga bertepatan dengan dimulainya penjualan tiket prapenayangan yang menghasilkan pendapatan awal sebesar USD 16,5 juta atau Rp 297 miliar. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan penjualan hari pertama ‘Deadpool & Wolverine', sementara sejumlah jadwal tayang premium dilaporkan telah habis terjual.
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