BTS Lelang Kostum Halftime Piala Dunia 2026 untuk Amal, Syal V Tembus Tawaran Fantastis

JawaPos.Com - BTS menunjukkan pengaruh mereka tak hanya di dunia musik, tetapi juga dalam kegiatan sosial. Menurut laporan Dispatch, BTS menyumbangkan kostum yang mereka kenakan saat tampil di halftime show Final CONCACAF World Cup 2026 untuk dilelang dalam sebuah acara amal internasional yang digelar oleh Global Citizen bekerja sama dengan rumah lelang ternama Christie's.
Lelang berjudul "One Goal" ini telah berlangsung sejak 23 Juli dan akan ditutup pada 30 Juli melalui situs resmi Christie's. Seluruh hasil penggalangan dana akan disalurkan kepada FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah program yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di berbagai belahan dunia.
Sebanyak tujuh barang pribadi milik para anggota BTS masuk dalam daftar lelang. Koleksi tersebut meliputi sepatu bot milik RM, sabuk Jin, celana Suga, sarung tangan J-Hope, syal V, kemeja Jimin, hingga jaket Jungkook yang dikenakan saat penampilan spektakuler mereka di final turnamen.
Dari keseluruhan barang, syal milik V menjadi item yang paling menarik perhatian para kolektor. Tawaran untuk aksesori tersebut telah mencapai US$19.000, menjadikannya barang dengan penawaran tertinggi kedua di seluruh lelang. Sementara itu, kemeja milik Jimin juga mencatat nilai fantastis dengan tawaran sebesar US$17.000.
Seluruh barang yang disumbangkan para anggota BTS berhasil melampaui estimasi awal harga lelang. Bahkan, sejumlah item mereka memperoleh nilai penawaran yang lebih tinggi dibanding jersey bertanda tangan para pesepak bola ternama maupun bola resmi yang digunakan dalam pertandingan Piala Dunia 2026.
Di tengah tingginya antusiasme terhadap lelang amal ini, BTS juga masih disibukkan dengan rangkaian tur dunia "ARIRANG".
Setelah menyapa penggemar di berbagai negara, RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin, dan Jungkook dijadwalkan melanjutkan konser mereka di MetLife Stadium, Amerika Serikat, pada 1 dan 2 Agustus mendatang.
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