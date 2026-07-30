Malik Bawazier dan Cut Keke Masih Bungkam Soal Kasus Perzinaan Laporan Suami Endah Fitrianingsih

JawaPos.com - Malik Bawazier dan artis Cut Keke belum juga memberikan tanggapan apa pun terkait kasus dugaan perzinaan dan kohabitasi yang sempat dilaporkan Aris, suami sah dari seorang perempuan bernama Endah Fitrianingsih.

Cut Keke saat ditemui awak media di salah satu tempat di Jakarta, memilih menutup rapat mulutnya ketika ditanya soal kabar tak sedap terkait kasus dugaan perzinaan dilakukan Malik-Endah Fitrianingsih. Dia pun berjalan santai sambil meninggalkan awak media.

"Maaf ya, lagi kurang enak badan," kata salah satu orang terdekatnya sembari menghalau awak media.

Sementara Malik Bawazier saat disambangi ke kantornya yang terletak di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin, yang bersangkutan tidak muncul untuk memberikan klarifikasi apa pun. Padahal kasus ini sedang menjadi sorotan publik luas.

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah Aris, suami sah dari Endah Fitrianingsih membongkar dugaan perzinaan yang dilakukan istrinya dengan seorang pria bernama Malik diduga pengacara Malik Bawazier.

Kasus ini sudah masuk ke ranah hukum usai dilaporkan oleh Aris ke Polda Metro Jaya pada 22 Juli 2026. Keduanya dilaporkan dengan pasal perzinahan dan kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP.

Kasus tersebut mulai bergulir ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Pada Selasa (28/7) kemarin, Aris selaku pihak pelapor diminta keterangannya. Dia pun dicecar dengan sekitar 28 pertanyaan oleh penyidik.