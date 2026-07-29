7 Rekomendasi Film Anime Untuk Sambut Hari Persahabatan Internasional, Apa Saja?

Rekomendasi anime persahabatan yang tayang di Crunchyroll./Crunchyroll
JawaPos.com - Persahabatan bisa terjalin di tempat-tempat yang tidak terduga, mulai dari di seminar, konser, lapangan olahraga, kelas dan tempat lainnya.
Hubungan persahabatan bisa lahir, dari ikatan yang terjalin dari kepercayaan yang dipupuk selama bertahun-tahun, namun ada pula ikatan yang tumbuh di antara mantan rival, rekan satu tim dengan sifat yang bertolak belakang, hingga ikatan di antara orang-orang yang memilih untuk berdiri berdampingan saat dibutuhkan.
Pada Hari Persahabatan Internasional (30/7), bisa dirayakan dengan menonton anime yang tayang di Crunchyroll, di mana karakter-karakter saling mendukung, saling menantang untuk terus berkembang, dan menolak untuk meninggalkan seorang teman.
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Berikut rekomendasi judul-judul anime dengan berbagai genre yang bisa menjadi referensi:
1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle I
Pemimpin Dua Belas Kizuki menangkap Lady Tamayo dan menjerumuskan Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, dan para Hashira ke dalam benteng iblis, Infinity Castle.
Untuk menyelamatkan kepala Korps Pembasmi Iblis yang berada dalam bahaya, mereka akan menghadapi musuh-musuh yang luar biasa.
2. Haikyu!!
Haikyu!! adalah anime tentang olahraga voli dengan genre potongan kehidupan (slice-of-life) yang diadaptasi dari seri manga Weekly Shonen Jump karya Haruichi Furudate.
Hinata terinspirasi untuk membentuk tim voli di tahun terakhirnya di sekolah menengah pertama.
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