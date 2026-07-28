Park Hae Joon Resmi Bergabung di Nambol, Perankan Pemimpin Bajak Laut Jepang

JawaPos.com – Park Hae Joon bergabung dalam film layar lebar terbaru Nambol. Dikutip dari dispatch, Hive Media Corp mengumumkan bahwa Park Hae Joon akan memerankan Miyoshi, pemimpin kelompok bajak laut Jepang yang menjadi salah satu tokoh sentral dalam konflik cerita. Kehadirannya dipastikan akan menghadirkan pertarungan sengit dengan karakter yang diperankan Lee Byung Hun.

Nambol merupakan film bergenre action yang mengambil latar awal Dinasti Joseon. Ceritanya mengikuti perjalanan sembilan pendekar dengan latar belakang kemampuan dan status sosial yang berbeda-beda. Mereka bersatu dalam misi berbahaya menuju Pulau Tsushima demi menyelamatkan para tawanan yang diculik oleh kelompok bajak laut Jepang.

Park Hae Joon memerankan Miyoshi, sosok antagonis yang dikenal kejam dan ambisius. Demi mencapai tujuan pribadinya, ia tidak ragu menggunakan berbagai cara tanpa memedulikan konsekuensinya. Karakter tersebut akan menjadi lawan utama para pendekar Joseon, terutama Im Eok yang diperankan Lee Byung Hun, sehingga menjadi sumber ketegangan utama sepanjang cerita.

Peran ini akan kembali menampilkan karisma khas Park Hae Joon sebagai aktor yang piawai membawakan karakter kompleks.

Dengan aura yang kuat dan kemampuan akting yang telah diakui lewat berbagai proyek sebelumnya, ia diharapkan mampu menghadirkan sosok penjahat yang berkesan dan menjadi salah satu daya tarik utama film.

Film Nambol juga menjadi debut penyutradaraan Lee Mo Gae, yang sebelumnya dikenal sebagai sinematografer di balik sejumlah film sukses seperti Seoul Spring, Exhuma, Hunt, dan Yadang.

Pengalamannya menciptakan visual sinematik yang khas membuat proyek ini dinantikan karena diprediksi menghadirkan aksi spektakuler dengan kualitas gambar yang memukau.